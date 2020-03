“Hoy en día la mujer en México vive con miedo”: Tania Morales

La experiencia de Tania Morales se puede apreciar en el hablar pausado, siempre pensante. Busca las palabras adecuadas para abordar un tema con marcados claroscuros. La capitana de Chivas recibe en San Rafael a Publimetro para atender una charla exclusiva. A poco de celebrar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la futbolista es ejemplo del desarrollo femenino en un terreno históricamente visto como de hombres.

Hablar de la situación que vive la mujer en México lleva a los contrastes. Es luz: Tania Morales celebra la existencia de la Liga MX Femenil, pues considera que ha abierto muchas puertas, no sólo para jugadoras, sino también para entrenadoras y hasta directivas. Considera este circuito como un buen ejercicio en busca de la igualdad que tanta falta le hace a la sociedad.

Pero también, por desgracia, hay sombra: la capitana de Chivas lamenta las cosas terribles que ocurren a diario en este país. “A veces ya no sabes si prender las noticias o mejor no prenderlas. Es realmente triste, te asusta… inevitablemente, hoy en día la mujer en México vive con miedo”, asegura. Y hace un llamado, desde la trinchera del futbol, que permite enviar a menudo ejemplos de vida: “Necesitamos dejar de ver, dejar de quedarnos sentados con los brazos cruzados, necesitamos hacer algo como sociedad”.

Fuiste iniciadora de la Liga MX Femenil y a casi tres años de distancia, ¿cuánto crees que se ha avanzado en términos de la búsqueda de una competencia digna, que además aporte al desarrollo de la mujer en este país?

— Creo que, considerando el tiempo, que relativamente no ha sido tanto, la Liga ha evolucionado muchísimo, ha crecido muchísimo en todos los aspectos. Habrá algunos en los que un poco menos, pero creo que en todos los aspectos se ha caminado. Entonces, considero que realmente vamos hacia adelante, que se han dado pasos importantes. Si bien no vamos corriendo, creo que han sido pasos importantes en el sentido de que ya no creo que podamos retroceder. Y creo que eso es lo más importante.

¿En algún tiempo existió el riesgo, pero consideras que la Liga ha llegado ya a un punto en el que ya no es posible que desaparezca?

— Creo que sería muy difícil ya que desaparezca. Sería realmente muy difícil que desaparezca la Liga, ha sido un impacto importante en todos los sentidos. Incluso como sociedad, en el país ha sido un impacto importante y positivo. Por eso, creo que difícilmente desaparecería.

Para la mujer en México, en tiempos donde hablamos de cosas terribles que les ocurren, ¿la existencia de una Liga en la que de alguna forma se puede luchar por igualdad, debe ser motivo de orgullo e inspiración?

— Sí, dese luego y creo que no sólo para las mujeres, sino para todos como sociedad. Creo que a nivel cultural, necesitamos abrirnos más, necesitamos crecer más. La Liga es un buen ejercicio como país, como sociedad y debe ser motivo de orgullo no sólo para las mujeres que estamos involucradas, sino para todos como sociedad, hombres y mujeres.

¿Como sociedad, qué crees que nos haga falta para alcanzar esa igualdad y respeto en una cultura que viene arrastrando machismo de siglos?

— Bueno, primero que nada hace falta apertura y es difícil, porque hablas… lo repetimos mucho, pero hablamos de una cultura que tiene muchos años. Entonces, es difícil, pero empezando por algo, sería apertura. Por eso, la Liga ha sido un buen ejercicio como sociedad y creo que necesitamos más actividades o ejercicios de este tipo para darnos cuenta que la mujer es tan capaz como el hombre. Al final, no se trata de hacer una distinción entre hombre y mujer. Al final creo que somos más fuertes si nos vemos como seres humanos.

Como alguien que se desarrolla en un ambiente históricamente visto como de hombre, ¿qué te hace sentir la situación actual que vive la mujer en el país, con tantas cosas terribles que vemos cada vez más seguido?

— Es muy triste, la verdad es que te quedas sin palabras. A veces ya no sabes si prender las noticias o mejor no prenderlas. Es realmente triste, te asusta y es una impotencia. No sé, a veces no encuentras las palabras para describir la situación que vivimos como país en ese sentido. Necesitamos dejar de ver, dejar de quedarnos sentados con los brazos cruzados, necesitamos hacer algo como sociedad. Nosotros desde nuestra trinchera del futbol intentamos siempre dar mensajes de aliento para las mujeres, dar ejemplo de vida. Al final, hay que sumarnos a la lucha para cambiar esto.

"La Liga ha abierto puertas"

¿La mujer en México vive con miedo?

— Sí, yo creo que sí, definitivamente. Ya es inevitable. Escuchas las noticias y hay veces que no te la crees… cómo es posible, no entiendes qué pasa por la cabeza de esa gente que hace tanta maldad. No entiendes razones, no encuentras salida y sí, inevitablemente hoy en día la mujer en México vive con miedo.

¿Existe una solución a todo esto?

— Tiene que existir, tenemos que encontrarla de alguna manera. Es un trabajo difícil porque al final es un tema de cultura y sociedad, pero tenemos que encontrar una solución.

¿La mujer en México ha encontrado en el futbol un terreno donde no se sienta discriminada?

— Sí, definitivamente, la Liga ha abierto puertas para muchas mujeres, no sólo jugadoras, también hablas de entrenadoras, de doctoras, de las árbitros, directivas. Sí creo que la Liga ha sido un camino importante para las mujeres, donde te sientes respetada, valorada y vamos en el camino de sentir esa igualdad.

Finalmente, Tania, ¿qué mensaje se puede enviar a las mujeres que, al igual que ustedes, tratan de luchar en un medio que sea visto como de hombres?

— Que no se den por vencidas, siempre lo he dicho: el camino va a ser difícil, pero al final del día vale la pena cuando vienen las victorias, cuando viene el éxito, cuando viene el respeto y todas estas cosas. Al final del día valdrá la pena.