Ignacio Jeraldino asegura que en Atlas no hay crisis

El Clásico Tapatío le llega al Atlas en un momento sumamente complicado. La escuadra rojinegra suma cuatro derrotas de forma consecutiva. Pero el delantero chileno, Ignacio Jeraldino, asegura que la palabra crisis no tiene lugar al momento de describir lo que vive actualmente el equipo.

“No hay crisis, estamos trabajando partido a partido, ahora es Chivas y estamos al 100 por ciento mentalizados en Chivas y nada más. No se ha complicado nada, han sido detalles nuestros, en el último partido que jugamos lo pudimos ganar o se pudo haber empatado, pero son detalles que hay que mejorar nada más”, explicó este jueves.

El mal momento del Atlas ya desató los rumores de un posible despido del técnico Rafael Puente, en caso de no ganar el Clásico Tapatío. Pero el delantero sudamericano expresa respaldo por parte del vestidor para que el estratega pueda continuar.

“Nosotros estamos entrenando toda la semana para dar el 100 por ciento en la cancha, no pensamos en perder, la idea del Clásico es ganarlo. Rafa tiene todo nuestro apoyo, estamos trabajando intenso toda la semana, estamos dando el 100 por ciento de cada uno. Por cosas de la vida no se nos han dado los resultados, pero seguimos trabajando y mentalizados en que cada partido sea una Final. Nadie puede hacerse cargo de la culpa, todos somos uno y todos nosotros vamos a sacar esto adelante”, añadió Jeraldino.

“La afición quiere que demos la vida por la camiseta como ellos la dan en la barra, está bien. Ellos son los están sacando plata de su bolsillo para ir a vernos y está bien lo que piden. Por nuestra parte estamos dando el 100 por ciento para trabajar y mejorar la posición en la tabla. Como sea tenemos que empezar a hacernos fuertes de local, ganando 1-0 ya deja los tres puntos acá”, señaló el chileno.

Aún no siente el Clásico

Hasta ahora, el sudamericano no ha sentido todavía la pasión del Clásico Tapatío. “Para mí no sabe diferente (un gol), para el público sí porque es más la rivalidad. Todavía no lo he palpitado, pero el estadio estará hermoso, va a estar lleno, el público es un plus para los jugadores y hay que disfrutarlo. Hay que jugarlo con la vida nada más, hay que darlo todo por la camiseta y entregarse al 100 por ciento por el equipo”, sentenció.

Finalmente, respondió al delantero de Chivas,m Alexis Vega, quien aseguró que Atlas salva su torneo si gana el Clásico. “Cada quien acá puede decir lo que quiere, es dueño de las palabras que dijo, no lo tomamos para nada, ni siquiera nos fijamos en lo que había hablado. Los Clásicos hay que jugar con la vida y dejar los tres puntos en casa. Uno puede ir y calentar el ambiente, obvio que los periodistas quieren eso también, pero él es dueño de sus palabras. Trabajamos para jugar el fin de semana, no para burlarnos de nadie. Cada uno lo puede tomarlo a su manera o caer en el juego del rival, él sabrá lo que quiera decir, yo voy a omitir eso”, concluyó Jeraldino.