Mariana Echeverría muestra su apoyo a pareja de Renato Ibarra

Mariana Echeverría, conductora y esposa de Óscar Jiménez, portero del América, mostró su apoyo hacia Lucely Estefanía Chalá, pareja de Renato Ibarra, y presunta víctima de agresión física y verbal por el futbolista ecuatoriano.

Te puede interesar: Jugadora siria clasifica a Tokio 2020… ¡con 11 años de edad!

"Yo he estado con Lucely toda la noche en el hospital y toda la mañana de hoy, ella es mi amiga. Y no me he despegado de ella ni un solo momento. Solo esperemos a que las autoridades hagan su trabajo. Y se hagan las declaraciones correspondientes", mencionó Mariana mediante su cuenta de Twitter.

Mariana Echeverría | Foto tomada: Twitter.

Echeverría solicitó a la gente no especular sobre el tema, ya que es algo delicado. Asimismo, informó que la pareja de Renato Ibarra no ha brindado las declaraciones correspondientes al MP, pues desde la noche del pasado jueves se encuentra internada, debido a que está embarazada y, se sometió a los exámenes médicos para descartar un posible aborto.

Hasta el momento, el futbolista ecuatoriano continúa detenido, pues tendrá que esperar al menos, 48 horas para tener una resolución sobre el caso.

Por su parte, el Club América emitió un comunicado la mañana de este viernes, informando que esperarán el resultado de la investigación por parte de las autoridades de la Ciudad de México, para determinar qué sucederá con Ibarra.