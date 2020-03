Chivas y Atlas se unen este lunes al paro nacional

Este lunes, México vivirá un paro nacional de mujeres, como respuesta a la ola de violencia que se respira en el país. En Guadalajara, los dos clubes más importantes decidieron apoyar el movimiento #UnDíaSinNosotras pues el futbol no puede ser indiferente frente a una convocatoria social tan importante. Por eso, ni Chivas ni Atlas trabajarán.

Los equipos femeniles de ambas instituciones confirmaron que este lunes no entrenarán. De igual forma, las mujeres que trabajan en otros departamentos de los respectivos clubes estarán ausentes de todas sus labores. Así, el futbol aporta su granito de arena en busca de que el mensaje hacia la sociedad sea fuerte. La violencia debe tener un alto ya.

“Creo que el paro es una situación de respeto, que todas como mujeres seamos conscientes que estamos en una lucha y no contra sexos, creo que no es una lucha de sexos. Es una lucha contra la violencia que existe en México en general, no sólo contra nosotras como mujeres. También es momento de alzar la voz, decir que aquí estamos y que queremos equidad. Esto se trata de trabajar juntos, no de dividirnos por este tipo de acontecimiento, sino trabajar como un equipo para hacer que el mundo en general sea mejor para todos”, explicó Miriam García, futbolista de Chivas.

"Causa miedo"

Y es que la situación que viven las mujeres en México llegó ya a un punto que no puede permitirse más. “Causa un poco de miedo, porque tienes hermanas, mamás, abuelitas. Ya no sabes si vas a llegar a tu casa con bien o si va a estar tu familia completa. Todos ahorita estamos en esa situación de miedo, de no saber si vas a llegar a tu casa y vas a estar completo. Vives tus días pensando qué va a pasar mañana, si voy a llegar con bien o si me va a llegar una noticia mala. Es difícil, pero creo que somos más los buenos que los malos. Es momento de tomar consciencia y entender que esto es todos juntos”, sentenció la rojiblanca.