Peleadora termina con el rostro desfigurado tras pelea en UFC

La pelea por el titulo mundial de peso paja femenil del UFC resultó una “guerra” entre la campeona Zhang Weili y la retadora Joanna Jedrzejczyk que además se llevó el bono por “pelea de la noche”.

La ganadora y todavía campeona Zhang Weili castigó de fea manera a la polaca a la que le provocó un severo hematoma en la cabeza que prácticamente le desfiguró el rostro.

Al final Joanna pudo salir por su propio pie del octágono y ya se recupera en un hospital.

Weili se llevó la victoria por decisión dividida con dos tarjetas 48-47 por una de Joanna. Este es el segundo intento fallido de Jedrzejczyk por recuperar el título paja femenil que perdió ante Rose Namajunas en UFC 217.

Para Weili este triunfo tiene un sabor especial luego de tener que abandonar prematuramente China para su campamento tras el brote del coronavirus.

Women’s MMA made the men look terrible at #UFC248 – the ferocity and competitiveness of Weili Zhang and Joanna Jedrzejczyk really put Israel Adesanya and Yoel Romero to shame. pic.twitter.com/pXGviqYyWO

— Jake Watt (@JakeChatty) March 8, 2020