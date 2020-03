Ignacio Malcorra pagó operación de un chico enfermo del corazón

View this post on Instagram

Esta noche le quiero dedicar este espacio al buen Nachito Malcorra quien el tornero pasado fue duramente criticado por un error, no obstante ha recibido insultos y críticas de la afición, sin embargo fue unos de los mejores futbolistas de todo el torneo pasado, es un líder dentro y fuera de la Cancha, lo digo de verdad es de las personas que se quita el pan de la boca para compartilo. Todos dicen por qué lo meten por qué esto y el otro, más que demostrado sus números lo avalan, UNO DE LOS MEJORES ASISTENTES DE LA LIGA MX… Y AHORA LES QUIERO CONTAR UN POCO DE NACHO QUIEN TUVO UN GESTO QUE CREO NADIE HARÍA… GRACIAS A UNA GRAN PERSONA HICIMOS AMISTADES EN COMÚN, CONOCIMOS A UN CHICO CON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN, YA EN ESTAS ULTIMAS FECHAS HABIA ESTADO MUY GRAVE Y HOSPITALIZADO, EN NINGÚN LADO LE DABAN LA ATENCIÓN QUE MERECÍA, LAMENTABLEMENTE NO CONTABA CON EL DINERO PAR SU OPERACIÓN, AL ENTERARSE NACHO DIJO QUE NO ERA POSIBLE QUE COMO IBA A MORIR ESTA PERSONA POR NO TENER LOS RECURSOS PARA SU INTERVENCIÓN Y SIN PENSARLO NACHO DIJO YO LE REGALO EL DINERO PARA QUE ESTE CHICO SEA INTERVENIDO Y MOVIO SUS CONTACTOS PARA QUE LE DIERAN UNA BUENA ATENCIÓN, CREANME A VECES NI NUESTRAS PROPIAS FAMILIAS TENIENDO LOS RECURSOS NOS APOYAN, ASI COMO AL IGUAL NACHO HA RELAIZADO COMIDAS PARA LOS JARDINEROS, UTILEROS, COCINEROS Y TODO EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CANTERA, EN LO PERSONAL ME HA AYUDADO Y APOYADO DE UNA MANERA INCREIBLE, LO QUIERO Y LO ADMIRO MUCHO POR LA GRAN PERSONA QUE ES. Y ME PREGUNTO ¿QUIÉN NO SE HA EQUIVOCADO? ¿QUIÉN NO COMETE UN ERROR? PARA MI NACHO ES UN GRAN SER HUMANO, LIDER Y FUTBOLISTA NO SE DIGA. MUCHO RESPETO Y ADMIRACIÓN HERMANO Y AMIGO POR TU GRAN HUMILDAD QUE TE SOBRA Y POR ESO TE HA IDO MUY BIEN EN LA VIDA, NO OLVIDAS TUS ORIGENES Y SABES LO QUE ES VENIR DE ABAJO. Y DEMUESTRAS QUE NO IMPORTAN LOS MALOS MOMENTOS EL TRABAJO EN SILENCIO Y LA PERSEVERANCIA PONEN A LAS GRANDES PERSONAS DONDE LO MERECEN.MUCHAS FELICIDADES NACHIN MAS QUE MERECIDO!! TE ADMIRO HERMANO! 💪🏻⚽💈🇦🇷🇲🇽