'Triste, la situación de violencia contra la mujer en México': Jackie Nava

Para la ex campeona mundial de boxeo Jackie Nava, la violencia contra la mujer en México es un tema triste del que se debe salir adelante en conjunto sociedad y gobierno.

Jackie es un ejemplo de lucha contra las adversidades. / Agencia Multienfoque

“Es muy triste esa situación, se que está fuerte ahorita pero no quiere decir que no haya pasado antes, esto tiene mucho tiempo. Es muy triste pero no quiero echar la culpa a un gobierno o al otro, se trata de todos, nosotros como sociedad y ellos como gobierno. Se trata de trabajar en conjunto para que podamos llegar a algo mejor”, declaró la pugilista.

Jackie hizo un llamado a las mujeres para no sentirse menos, a hacer lo que les gusta y sentirse libres.

“Que se quieran ellas mismas. En algunas familias, en alguna parejas hay violencia de alguna o de otra forma y realmente lo que queremos es que esto cambie, que esté todo en su lugar. No se trata de querer ganarle a los hombres, no querer quitarles su trabajo, es hacer lo que nos gusta, disfrutarlo, es tu libertad finalmente y no meterse en problemas”.

Una manera de colaborar con esto son las conferencia que Nava Mouett imparte las cuales se llaman “Venciendo miedos”, historias y anécdotas de su vida para mostrarle a la gente que los sueños se pueden cumplir.

“Son historias de vida, platicamos algunas anécdotas de lo que me costó llegar a ser campeona del mundo y contar cosas que a la mejor la gente no conoce de uno cuando va empezando”.

Jackie aceptó que fue difícil incursionar en el mundo de boxeo por ser considerado “de hombres”, pero que lo logró gracias que nunca hizo caso a ese tipo de comentarios.

“Yo no les hago caso (a los comentarios), hay muchos otros deportes como el Vale Todo, que lo llaman de ‘hombres’ y mira cuantas mujeres están sobresaliendo y aparte ganando bien. Se trata de hacer lo que a uno le gusta hacer, de lo que uno disfruta. Yo no me pongo en ese papel de si les gusta más a los hombres o no. Lo que uno quiere es lo que importa”.

¿Se va a hacer la pelea con la “Barby” Juárez?

Jackie Nava no quita el dedo del renglón y está más que puesta para retar a la campeona mundial de peso gallo Mariana Juárez, solo es cuestión de que los promotores se pongan de acuerdo y pongan la fecha.

“Ha sido por cuestiones de las empresas que no se ponen de acuerdo. Es una pelea que llama la atención a la gente, va a haber entrega por parte de las dos, no es una pelea fácil para ninguna, pelea entre mexicanas, ojalá se haga y darle una buena pelea a México. Tentativamente sería para el 25 de abril pero no hay nada confirmado”.

Jackie afirma que su inactividad en el boxeo no será un impedimento para dar una buena pelea y demostrar que todavía tiene capacidad para peleas de alto nivel.

“Lo voy a intentar, eso es parte de lo que hay que hacer, quiero enfrentarla así, tiene ventaja ella en este caso pero bueno. Además ya estoy cerrando mi carrera, tiene que ser este año o ya no va a ser ningún año”.

Para Nava el mejor escenario sería hacer una pelea antes de enfrentar a la “Barby”, pero si la promotora la quiere antes, está dispuesta.

“Yo quería finalizar este año con dos peleas más pero depende. Pensaba que iba a pelear en marzo pero mi empresa me está ofreciendo que sea en abril y de una vez si es con ella lo aprovechamos. Para mi sería más interesante tener una pelea previa, quizá en abril y ya después a mediados de año con ella. Esa es la idea que traía pero parece ser que la quieren hacer ya y si se da adelante, finalmente no he estado sin entrenar, siempre activa, se que arriba del ring es otra cosa pero la idea es enfrentarla”, finalizó.