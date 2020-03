'Chicharito' Hernández busca asistente personal

Javier Hernández está en busca de una persona que le ayude a organizar mejor su apretada agenda, es por eso que publicó una oferta de trabajo como asistente personal.

“Me gustaría encontrar un/a Asistente Personal. Ahora vivo en Los Ángeles, California, y necesito a alguien de tiempo completo que me ayude a organizarme mejor. Busco que de preferencia sea mexicano/a viviendo en LA (si vive en CDMX/GDL tampoco sería gran problema, pero lo ideal es alguien que viva en la misma ciudad para vernos en persona y tener trato más cercano). Y no, no es necesario que le guste el fut ni nada de eso (aunque si es futbolero/a, sería un plus, claro)”, escribió el “Chicharito”.

Los interesados deben tener por lo menos 5 años de experiencia como asistentes personales, comprobable, hablar inglés y español, habilidad para manejar horarios y agendas y ganas de superarse como persona y profesionista.

Puedes consultar las bases completas de la vacante AQUÍ.

