Pericos de Puebla alista sus alas en busca del título de la LMB

Con el 95% del equipo armado y una base de jugadores de gran experiencia sobre el diamante, los Pericos de Puebla empiezan a tomar su mejor ritmo de cara a los 13 juegos de pretemporada que iniciarán el próximo 16 de marzo ante los Olmecas de Tabasco.

Ramón Ramírez, vocero de la novena verde destacó que a diferencia de la temporada pasada hoy en día están prácticamente completos y con todos los jugadores a disposición del manager Carlos “La Chispa” Gastelum quien tiene un voto de confianza para regresar al equipo poblano a los primeros lugares de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

También destacó que, a diferencia de otras temporadas y deportes, la afición emplumada puede acudir al estadio Hermanos Serdán de 10 a 13 horas para observar los entrenamientos de su equipo, esto como un acercamiento entre jugadores y aficionados.

“A diferencia del año pasado se tuvieron semanas para armar un equipo esta temporada, la conformación del equipo es muy seria, los jugadores que estuvieron la temporada anterior son la base del equipo como Danny Ortiz, el pitcher Casey Harman la verdad que hay continuidad”, destacó.

También reconoció que ante las peticiones de la afición regresaron elementos como César Tapia, Héctor Galván y Mauricio Lara que tiene una historia importante con la franquicia poblana.

El pitcher exligamayorista Luis Alonso Mendoza quien jugará en diversos equipos como los Padres de San Diego, Rangers de Texas y demás; Buddy Boshers quien tuvo experiencia en la Gran Carpa con los Azulejos de Toronto, así como el dominicano Carlos Peguero de gran experiencia en Ligas Mayores y Wilin Rosario proveniente de los Rockies de Colorado; Dylan Unsworth quien estuvo en los Marineros de Seattle son algunas de las nuevas caras que tiene la parvada verde.



“La expectativa uno nunca sale a perder, no se puede prometer un campeonato, pero vamos a estar en los primeros lugares y la principal meta es el trabajo de entrar a playoffs, pero si a esto se añade que será un equipo que va dar espectáculo como la temporada pasada vamos a tener un beisbol en Puebla muy divertido”, destacó el directivo.

En los últimos años Pericos de Puebla ha sufrido por tener a un manager durante una temporada completa, ante ello, la directiva ha depositado toda su confianza a “La Chispa” Gastelum para recuperar el protagonismo.

“Tú buscas trabajar en un proyecto de mediano y largo plazo, creemos que La Chispa tiene un liderazgo muy particular en el vestidor, la empatía que tiene con muchos jugadores es muy particular y por un lado tiene un equipo muy competitivo y esperamos que no se vaya a pasar como la temporada pasada que los jugadores se iban o se lesionaban”.

El próximo 7 de abril inicia la aventura de los Pericos de Puebla cuando visite a Toros de Tijuana y abrirán en casa la serie ante Diablos Rojos del México del 10 al 13 de abril.

Partidos de pretemporada

Del 16 al 22 de marzo tendrán diversos juegos ante Olmecas de Tabasco

27 de marzo ante Guerrero de Oaxaca

28 de marzo ante Diablos Rojos del México

29 de marzo ante Tabasco

30 de marzo ante Guerreros de Oaxaca

1, 3 y 4 de abril ante Diablos Rojos del México