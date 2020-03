Cancelación de Indian Wells beneficia al Abierto de Zapopan

La segunda edición del Abierto de Zapopan podrá contar con figuras de talla mundial. Del 15 al 21 de marzo, importantes tenistas de la WTA estarían en el Complejo Panamericano de Tenis. Esto, debido a la cancelación del Torneo de Indian Wells, que debía disputarse en California en las mismas fechas. En por eso que la organización del certamen jalisciense aumentó el cupo de 32 a 56 participantes, mientras que la bolsa a repartir también subió hasta los 150 mil dólares.

El Masters de Indian Wells se canceló debido al brote de coronavirus (COVID-19) que se registra en Estados Unidos. Así, la WTA notificó al comité organizador jalisciense que puede sumar a jugadoras que estaban confirmadas para aquel certamen. “Se abrió un panorama muy importante para nuestro certamen porque se elevará el nivel en cancha. Por tanto, se generará un impacto a nivel mundial que nos será positivo en lo deportivo”, explicó Gustavo Santoscoy, director del Abierto de Zapopan.

“Personal de la WTA comunicó desde el lunes la posibilidad de incluir a las jugadoras del torneo principal de Indian Wells en el Abierto de Zapopan. Esto implica modificaciones a nuestro cuadro principal, de 32 jugadoras ahora vamos a hacer uno de 56 exponentes. Las tenistas que estaban inscritas en forma directa para el Masters californiano podrán competir aquí. Con esta decisión, el torneo zapopano marca un pasaje histórico en el deporte blanco mexicano porque el cuadro principal es mayor al del Acapulco y Monterrey”, añadió el dirigente.

Medidas de prevención

Respecto al brote de coronavirus, Gustavo Santoscoy dijo que aunque en Jalisco no hay todavía casos confirmados, se tomarán medidas de prevención. “Los boleros no podrán darle la toalla en la mano a la jugadoras. Las tenistas no pueden salir con una niña de la mano. Debemos tener gel antibacterial en todas las zonas, tenemos listas mascarillas y tendremos termómetros en las entradas del estadio. No tomaremos la temperatura a los aficionados, pero estaremos listos para actuar en caso de alguna recomendación. En el hotel sede se les harán chequeos a todas las jugadoras, además de que viene personal de la WTA para cuidar detalles de manera similar como sucedió en Acapulco y en Monterrey”, concluyó el director del Abierto de Zapopan.