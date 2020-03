NBA suspende el resto de la temporada debido al coronavirus

Mediante un comunicado de prensa, la National Basketball Association (NBA) informó que suspenderá la campaña tras disputar los partidos del miércoles y hasta nuevo aviso por el coronavirus.

La decisión se tomó a raíz de que el jugador del Utah Jazz, el francés Rudy Gobert, dio positivo en una prueba de COVID-19, que se le realizó previo al partido entre su equipo y el Oklahom,a City Thunder de este miércoles.

Antes del salto inicial de dicho partido, los referees recibieron una comunicación y enviaron a los jugadores a los vestidores ante la incertidumbre de la gente.

Minutos después se informó que el partido queda cancelado ante el enojo del público y más tarde se confirmó lo de Gobert.

La NBA dijo que estudiará los pasos a seguir respecto a su campeonato y el coronavirus.

Thunder and Jazz players were sent back to the locker room as officials wait for confirmation from the NBA to start the game. pic.twitter.com/xW9sC7OKN7

— SportsCenter (@SportsCenter) March 12, 2020