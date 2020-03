Rudy Gobert, diagnosticado con coronavirus, bromeó y tocó micrófonos de reporteros

Tras darse a conocer que Rudy Gobert, jugador del Utah Jazz, fue diagnosticado con coronavirus y que por dicha razón la NBA suspendiera lo que resta de la temporada, en redes sociales comenzó a circular un polémico video donde el jugador hace mofa de las medidas higiénicas para combatirlo.

El lunes pasado, al terminar una conferencia de prensa, Gobert se levantó de su asiento y como broma, comenzó a tocar los micrófonos de los reporteros que estaban puestos en la mesa.

En redes lo criticaron por su actitud pero hubo compañeros que salieron a defenderlo diciendo que todo se trataba de una broma y que no era un jugador malintencionado.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi

— Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020