Chivas afirma que Monterrey no será un “flan” este sábado

La Liga MX se mantiene firme en disputar este fin de semana la fecha 10 del Torneo Clausura 2020. Pese a que la pandemia de coronavirus (COVID-19) está provocando la cancelación de diversos espectáculos masivos, el futbol en México se mantiene en pie. Por eso, Chivas se concentra en el Monterrey y aunque es el sotanero, Jesús Molina asegura que no será un flan para el Rebaño Sagrado.

“La verdad en el futbol mexicano y en todas las ligas del mundo somos resultadistas. Puedes jugar bien y no ganar, a veces juegas mal y ganas, pero la gente se queda con el resultado. Qué mejor que ganar jugando bien, pero cuando no se juega bien, hay que ganar. Hace meses se hablaban maravillas del Monterrey y ahora por una racha negativa se habla mal. No podemos ser tan resultadistas”, explicó el capitán de Chivas.

“Está comprobado que Rayados es un gran equipo, de los mejores de los últimos años. No podemos confiarnos de la estadística. Pese a que Rayados es sotanero, no podemos pensar que vendrán y serán un flan. Sé la capacidad de sus jugadores y será un partido muy parejo. Así que nosotros en lo nuestro para que el resultado se quede en casa”, añadió.

“En estadística sí pareciera que por el momento somos muy superiores, por los puntos que tenemos y que ellos son sotaneros. Son circunstancias, es un partido diferente, entonces no podemos confiarnos. Los números no hablan, en la cancha somos 11 contra 11 y debemos demostrar la superioridad de la tabla. No podemos decir que ya ganamos porque tenemos más puntos, para nada, el que aproveche sus oportunidades ganará”, sentenció Jesús Molina.

Aplaude la inversión

Por otra parte, Jesús Molina aplaudió lo que tanto Tigres como Monterrey han logrado en los últimos años. Según su análisis, gran parte del éxito de los equipos regiomontanos se debe a sus fuertes inversiones. Y aseguro que Chivas va en camino también de transformarse para volver a pelear el protagonismo de la Liga MX.

“Me tocó Tigres en una etapa complicada. Cuando debuté, peleábamos el descenso. Fue una etapa complicada, pero se sentaron bases, vino un cambio administrativo en todos los sentidos. Hubo un cambio radical, pero sin duda el tema económico siempre va a marcar. Los equipos regios tienen una inversión millonaria, buscan a los mejores jugadores, tiene una inversión millonaria hasta en la banca. La competencia interna es a muerte y eso los hace crecer”, afirmó.

“En Chivas, las cosas se han hecho bien, hay cambios importantes, una nueva estrategia que empezará a dar resultados. Nosotros somos los responsables de darle vuelta a esto, de los torneos anteriores que no se ha calificado. Depende de nosotros que Chivas tenga un nuevo rumbo, queremos retomar el que sea un equipo que deje huella, ser históricos en el club. Depende de nosotros si queremos trascender o ser del montón”, concluyó Jesús Molina.