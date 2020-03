JJ Macías y Alexis Vega se defienden... antes de publicarse un nuevo escándalo

Un nuevo escándalo extra cancha está por explotarle a Chivas. Antes de que se publique, los futbolistas Alexis Vega y José Juan Macías decidieron defenderse la noche de este lunes. Ambos fueron captados con amigos y amigas en la Ciudad de México por una revista que planea publicar las imágenes supuestamente comprometedoras. Por eso, los jugadores se expresaron a través de sus cuentas en Twitter.

“Amigos, una revista saldrá mañana a difamarme con una publicación en la que alegan una supuesta infidelidad, la cual desmiento aquí y ahora de forma categórica. Yo amo a mi esposa y a nuestra futura niña más que a nada en esta vida y no haría nada para lastimarlas. La situación fue que salí a comer con un grupo de amigos en la Ciudad de México y nos tomaron fotos saliendo de un restaurante haciendo parecer las cosas de otra forma”, señaló Alexis Vega.

“En ningún momento fui partícipe de una indisciplina profesional y mucho menos personal. Les pido a los medios de comunicación y revistas como estas, que piensen en el daño que pueden causar a una familia con notas amarillistas y sobre todo inciertas, como esta. A mi esposa quiero decirle que la amo más que a nadie y que estas situaciones me hacen comprender que soy una figura pública, por lo cual estoy sujeto a la industria del 'chisme', donde mis acciones pueden ser sacadas de contexto. Saludos a todos y ¡arriba las Chivas!”, agregó el atacante rojiblanco.

José Juan Macías se mostró molesto por lo ocurrido y ofreció detalles de lo ocurrido. “Queridos chivahermanos y afición en general: el día de hoy se me avisó que mañana 17 de marzo una revista a la cual no me gustaría mencionar, publicará una nota con una supuesta 'indisciplina' de mi parte y de algunos compañeros. La verdad es que esto me enoja y mucho. Si algo me caracteriza es mi disciplina, a pesar de ser muy joven, siempre he tratado de cuidar cada uno de los aspectos que tienen que ver con que sea bueno en mi trabajo”, escribió.

“Me cuido, como bien, hago mucho ejercicio, descanso, trabajo en mi claridad mental y soy lo más profesional que puedo ser, tomando obviamente en cuenta que soy un humano como cualquier otro. En esta ocasión, esa supuesta 'indisciplina' de mi parte, no es más que un truco para vender revistas. Y por eso voy a contar exactamente lo que pasó: hace un par de semanas tuvimos una concentración con la Selección Mexicana Sub-23, la cual nos tomamos con la mayor seriedad y respeto que se merece”, agregó “JJ” Macías.

Más detalles

“Rompimos la concentración el miércoles a las 12 del día. Dado que teníamos nuestro vuelo de regreso a la ciudad de México en la noche, decidimos ir a comer a un restaurante en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, con un grupo de amigos y amigas que ahí viven. Terminando la comida, tomamos un coche y nos fuimos al Aeropuerto para regresar a Guadalajara sin retraso alguno. Eso fue todo. Sé perfectamente lo que representa Chivas, el foco que tiene y la enorme responsabilidad de representar a esta institución, que en gran medida representa a todo México”, detalló.

“Es por eso que quiero salir ahora a decirles que no hice absolutamente nada malo, que yo puedo ir a comer con quien quiera en mis tiempos libres y que si alguien sabe lo que se está jugando en estos momentos en su carrera soy yo. También quisiera aprovechar este mensaje para invitar a los mexicanos a dejar de influenciarnos de notas como esas. Demasiados problemas e incertidumbre tenemos hoy en día como para estarnos preocupando y hablando de cosas tan banales”, continuó José Juan Macías.

“Estamos a la mitad de una contingencia de salud y deberíamos estar informándonos de las mejores maneras de cuidarnos los unos a los otros y no de si fui a comer con tal o cual persona. Les pido una disculpa por compartirles esto en un momento como el que estamos viviendo como sociedad, pero no quería dejar que mi nombre fuera 'manchado' por una publicación, sin antes explicarles lo que pasó. Me despido con lo verdaderamente importante, lavémonos las manos varias veces al día, evitemos salir de casa si estamos enfermos, cuidemos a nuestros adultos mayores y ayudemos a que la curva de contagio sea lo más plana posible para así atender a quien lo necesite”, finalizó el futbolista de Chivas.