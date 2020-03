José Juan Macías, delantero de Chivas, lanza reto a sus seguidores

México vive una emergencia por la pandemia global de coronavirus (Covid-19). Por ello, se sugiere a las personas permanecer en casa y salir sólo en casos muy necesarios. Ante esa situación, el delantero de Chivas, José Juan Macías, dedidió lanzar un reto a sus seguidores en redes sociales, con el que pretende mantener activos a quienes, como él, se quedarán en sus hogares los próximos días.

El atacante anunció a través de sus cuentas oficiales que a partir de este viernes, a las 09:00 horas, subirá todos los días rutinas de ejercicio de entre 15 y 20 minutos. Así, busca motivar a que la gente se mantenga activa a pesar de quedarse en casa.

“De los momentos malos me gusta sacar lo bueno. Me puse a pensar en qué podríamos hacer para que esta cuarentena no se nos haga tan pesada, generar buenos hábitos y mantenernos sanos. Decidí subir a mis redes sociales rutinas de ejercicio para que no se haga tan pesado”, explicó José Juan Macías en un video que compartió con sus seguidores.

Les dejaré la rutina en un rato más! Espérenla a partir de mañana todos los días a las 9 am. #JJchallenge 🔴⚪️ pic.twitter.com/tTdk4ZKoAz — JJ MACIAS (@JJMacias9) March 19, 2020

Rojiblancos en sus casas

Y el delantero de Chivas decidió bautizar su iniciativa como el “JJ Challenge”, que fue bien recibido por sus seguidores. José Juan y el resto del plantel del Club Deportivo Guadalajara se encuentra en su casa. Hasta el miércoles, el Rebaño Sagrado mantuvo en pie sus entrenamientos. Pero desde este jueves, el plantel dejó de trabajar en Verde Valle.

Los futbolistas tienen programas individuales de trabajo en casa y la orden inicial es que el próximo lunes tendrían que presentarse en Verde Valle. Sin embargo, es posible que el aislamiento en sus respectivos hogares se prolongue, dependiendo de la evolución que tenga en los próximos días la situación que vive México por la pandemia global de coronavirus (Covid-19).