NBA ordena a equipos cerrar sus instalaciones ante más casos de coronavirus

La NBA ordenó a sus equipos que a partir de este viernes cierren sus instalaciones de entrenamientos y prácticas por tiempo indefinido, la más reciente respuesta a la pandemia del coronavirus.

La medida surgió en una jornada en que cuatro equipos más reportaron jugadores o empleados que dieron positivo del COVID-19.

Los Lakers de Los Ángeles informaron que dos jugadores contrajeron el virus. Marcus Smart, de los Celtics de Boston, anunció también que dio positivo.

Por su parte, los 76ers de Filadelfia divulgaron que tres integrantes de su organización se habían infectado. Los Nuggets de Denver informaron que una persona al interior de la franquicia arrojó positivo del nuevo coronavirus.

Los Lakers, 76ers y Nuggets optaron por no identificar a quienes contrajeron la enfermedad. Filadelfia y Denver no precisaron siquiera si los casos positivos se vinculaban con un jugador, entrenador o empleado.

Smart dijo que esperó cinco días para obtener los resultados de las pruebas.

“Me he declarado en cuarentena desde el análisis, afortunadamente”, explicó Smart en Twitter. “El COVID-19 debe tomarse con la mayor seriedad. Sé que es prioritario para los expertos de salud de nuestras naciones y debemos obtener más pruebas lo más pronto posible”.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020