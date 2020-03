Dennis Rodman quiere luchar con Rob Gronkowski en WWE

El cuadrilátero de WWE podría vivir un “combate de ensueño” entre el polémico Dennis Rodman y el ex receptor de New England, Rob Gronkowski, o por lo menos así lo desea el ex basquetbolista.

En entrevista con el canal oficial de WWE, la leyenda de la NBA aceptó el interés que tiene por enfrentar al próximo “anfitrión de Wrestlemania 36”.

"Si alguien me preguntara 'Dennis, ¿te gustaría luchar de nuevo?', tendría muy claro quien sería mi oponente: Rob Gronkowski. Dice muchas tonterías. Tengo 58 años. Él tiene 32 o 33. Vale, eso me da igual. Subámonos al ring y hagamos esta mierda. Me da igual el dinero, no lo necesito. Simplemente quiero luchar contra él", aseguró Rodman.

Dennis Rodman tuvo en breve paso por WCW a finales de la década de los 90. El basquetbolista se subió por primera vez a un cuadrilátero de WCW como miembro de New World Order, agrupación liderada por Hollywood Hulk Hogan. Su paso por los cuadriláteros fue breve pero obtuvo unas cuantas victorias entre las que destacan la que obtuvo haciendo equipo con Hogan para enfrentarse a la dupla de Diamond Dallas Page y la estrella de los Utah Jazz de la NBA Karl Malone, en 1988.

Por su parte, el exjugador de fútbol americano Rob Gronkowski será el "anfitrión especial" de las dos noches de WrestleMania 36, que se realizará sin público por la crisis por el coronavirus.

