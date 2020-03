Antonio Briseño no contempla reducción salarial en crisis de coronavirus

Además del daño que genera al provocar infinidad de muertes alrededor del mundo, el coronavirus (Covid-19) dejará otro daño global: una previsible crisis económica. Esto ya comenzó a afectar el mundo del futbol. En Europa hay clubes que ya negocian con sus jugadores reducciones de salario. Todavía no se trata ese tema en México, pero el jugador de Chivas, Antonio Briseño, revela que en lo personal no podría prestarse a dicha medida.

“No se ha tocado el tema, no sabemos nada de eso, es un tema muy delicado. No me corresponde a mí hablar, en el grupo no se ha visto nada. Ahorita tratando de conseguir las bicicletas de spinning, cada uno lo hizo por su cuenta porque nos corresponde, pero el club nos ha dado todas las facilidades, nos ha mandado material. En ese sentido, en lo que se rumora, no se ha tocado el tema del salario que es muy delicado”, explicó mediante una videoconferencia que sostuvo con algunos medios de comunicación.

En Alemania, España y Francia ya se habla de la posibilidad de reducir salarios. Incluso, hay clubes que en lo particular ya han llegado a acuerdos. En México, todavía no se pone el tema sobre la mesa, pero el “Pollo” Briseño asegura que simplemente no podría colaborar de esa manera con la institución rojiblanca.

“Bueno en lo personal, como todos, tenemos proyectos y cosas por construir de patrimonio. Yo tengo proyectos con mi sueldo y yo en lo personal no podría porque me endeudé en muchas cosas. Contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, cada quien. Uno tiene necesidades con base en su sueldo, yo en lo personal no”, concluyó el zaguero central de Chivas.

Sin pánico

Aunque la situación que se vive en México por la pandemia de coronavirus (Covid-19) es delicada, el defensa central de Chivas, Antonio Briseño, trata de manejar el tema con calma. Revela durante una videoconferencia desde su casa, enlazado con varios medios de comunicación, que evita el pánico para poder seguir adelante.

“La verdad yo no le tengo pánico. Vi un video de un doctor argentino muy bueno y hay dos cosas: entrar en pánico o tomarlo con calma. Lo estoy tomando con calma, sabiendo que sí es una enfermedad grave, que sí es un virus que puede saturar hospitales y a las personas mayores les puede causar que no puedan respirar. En casa tengo niñas chiquitas y estoy preocupado. Trato de tomar las medidas necesarias para no tener mucho contacto con personas. Vivo en una torre, donde bajo, me cruzo con personas y no saludo, de lejitos de nada más”, detalló.

“Creo no paniquearme, ni yo ni mi familia, lo tomamos con la mayor seriedad. Tengo compañeros que están más paniqueados en otras partes y dicen no hay que hacer nada. Yo no salgo de mi casa, sólo subo y bajo. El otro día salí para comprar una bici, fui con mi tapabocas, me lavé las manos, no contacté a nadie. Al final lo necesario es tomar las precauciones, mi súper lo compra mi mujer por internet y los dos que trabajan conmigo se quedan en casa”, añadió el futbolista de Chivas.

“Tomo las precauciones necesarias, pero lo mejor no creo que lo sea el pánico. Hay que tomarlo en serio, porque al final de cuentas sí va llegar una crisis económica por lo que está sucediendo. Vendrá una crisis y hay que apoyar a la gente local. No entrar tanto en pánico de que nos puede pasar algo, sí puede pasar, pero con las precauciones necesarias, lavarte las manos, no tocarte la cara y usar tapabocas creo que es más que suficiente”, concluyó Antonio Briseño.