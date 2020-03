'No sé si volveremos a jugar futbol', Pepe Reina sobre el coronavirus

El arquero español Pepe Reina se mostró pesimista respecto al coronavirus al mencionar que “no se si volveremos a jugar al futbol”.

“El futbol es secundario ahora. El bienestar de la humanidad está en juego; no solo en España, en Italia, en el Reino Unido: estamos hablando del mundo entero. Esto es lo que ha hecho este maldito virus. No sé si volveremos a jugar al futbol. Nadie lo sabe. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de fechas. La decisión de posponer la Euro y los Juegos Olímpicos fue sabia y ahora tenemos más tiempo, si es necesario, para terminar la temporada. Entiendo que hay muchos intereses en riesgo, mucho dinero involucrado, pero, junto con el futbol, hay muchos otros aspectos de la economía que sufrirán por esto. El futbol no es lo más importante", declaró el veterano portero al diario The Sun.

El ahora jugador del Aston Villa reveló que tuvo coronavirus aunque nunca se hizo las prueba, lo dedujo porque tuvo los síntomas y tuvo que resguardarse.

"Tuve el bicho durante estas últimas semanas. Ha sido diferente, difícil. No hacen pruebas aquí (Inglaterra) a menos que te sientas muy, muy mal. Apoyo esa política, para ser justos. Hablé con los médicos y me dijeron que los síntomas eran de coronavirus. Obviamente, no hay confirmación oficial ya que no hice una prueba, pero sé que fue Covid-19. Tenía fiebre, tos, no podía respirar bien, sentía que un camión o un tren me habían atropellado. Fueron dos o tres días realmente difíciles”.

El arquero que se coronó campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 pidió tranquilidad a los ciudadanos y que no hagan compras innecesarias para así evitar el desabastecimiento.

"Me río cuando veo que la gente compra toneladas de papel higiénico. Sé que es una necesidad, pero tengo cinco hijos en casa y no tenemos ningún problema”.