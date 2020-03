Chivas reconoce que perderá mucho en lo futbolístico

Los futbolistas de Chivas entrenan a doble sesión desde sus casas, durante la cuarentena provocada por el coronavirus. Pero la Liga MX no tiene fecha para reanudar el Torneo Clausura 2020 y se prevé que la pausa podría ser prolongada. Por eso, el plantel rojiblanco reconoce que aunque en lo físico estarán a tono para volver, en lo futbolístico seguramente se perderá mucho.

“Un mes es muchísimo, si tres días me sentía mal… mira en lo físico vamos a estar bien porque hacemos trabajo. En lo futbolístico es donde vamos a perder un poco. El que tiene espacio en casa, tiene trabajo de pase, conducción, recepción, pero no es lo mismo que entrenar con los compañeros. Un mes es mucho, vamos a perder mucho en lo futbolístico, pero en lo físico vamos a estar muy bien. Chivas está trabajando muy bien para estar perfecto en lo físico, no en los temas de técnica, de pase largo y demás”, reconoció Antonio Briseño.

Admite también que cuando el equipo vuelva a la actividad, tomará tiempo para alcanzar el nivel futbolístico que ya tenía. “Sí tarda, pienso que una pretemporada te alcanza, para que tengas idea. Y ya en Liga, tres o cuatro partidos te toma llegar a ese nivel futbolístico. Sí se va perder algo, pero creo que tenemos un estilo de juego muy marcado, definido. Sabemos qué hacer, saben cómo se comporta el equipo a la defensiva y ofensiva. Las transiciones, la idea de juego está muy clara, la forma de defender y de atacar, de presionar la salida. Eso no se le olvida al futbolista”, añadió.

Todos arrancarán de cero

“Sí se pierde en la química de vernos cada día, como toma confianza el compañero. Es diferente y regresaremos todos de cero, el sentimiento del día a día con los compañeros no lo tienes. Eso sí se va a perder, eso va a durar al menos dos partidos para volver, pero el que se adapte más rápido va tener ventaja y va a llegar a la Liguilla”, concluyó Antonio Briseño.