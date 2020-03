Fallece Michel Hidalgo, DT de Francia campeona de la Euro 84

Para Michel Hidalgo, jugar futbol bien siempre significó jugarlo de forma hermosa.

El técnico que guio a Francia al título de la Eurocopa 1984 y las semifinales de la Copa del Mundo de 1982, con una entrega total a un estilo ofensivo, falleció este jueves, dijo la federación francesa de futbol. Tenía 87 años.

Con el prodigioso Michel Plantini a la batuta de un mediocampo brillante conocido como “El Cuadrado Mágico”, Hidalgo llevó a Francia a la cima del futbol mundial en la década de los 80 luego de años de resultados decepcionantes.

“Michel elevó a Francia a la cumbre de su arte”, dijo Platini en una declaración. “Eligiendo el juego bonito y permitiéndole a cada uno de nosotros expresar su habilidad y talento individual”.

Inspirada por la conexión simbiótica Hidalgo-Platini, Francia estuvo al borde de llegar a su primera final de Copa del Mundo en 1982, perdiendo en definición por penales ante Alemania Occidental luego de un vibrante empate 3-3.

Francia desde entonces ha ganado dos Copas del Mundo, incluyendo la más reciente en 2018.

Pero Hidalgo puso a Francia en el mapa del futbol mundial con un estilo cautivador, armando su mejor equipo desde que Les Bleus alcanzaron las semifinales de la Copa del Mundo en 1958.

Los románticos del futbol se dejaron cautivar por la creatividad de los equipos de Hidalgo, sacrificando sus prestaciones defensivas. “El Cuadrado Mágico” era posiblemente el mejor mediocampo del mundo entonces. Alain Giresse, Jean Tigana y Bernard Genghini eran los otros tres.

Solamente Tigana tenía un perfil de marca fuerte.

Los otros tres eran puro genio, encandilando con sus regates y pases precisos, imbuidos de confianza por un mentor que nunca los restringió imponiendo un estilo de juego contradictorio con sus capacidades técnicas.

“Él me protegió con gentileza, me permitió desarrollarme en la cancha y estuvo entre quienes me permitieron convertirme en el jugador que fui”, dijo Platini. “Mi recuerdo personal es el de un hombre que era gentil, un educador y un humanista sincero … Michel Hidalgo vivirá siempre en mi corazón”.

Como Platini, Genghini era delgado y de aspecto frágil comparado con algunos de los imponentes mediocampistas de la época. Con 1.62 metros de estatura, Giresse era inusualmente pequeño para su posición.

Pero Hidalgo confió en todos. Le permitió al vivaz Giresse hacer todos sus pases exquisitos y remates desde larga distancia, combinando con la extraordinaria visión de armador de Platini.

Recordando un partido, Genghini resumió la pasión de Hidalgo por el ataque.

“Puso a tres 10, yo, Platini y Giresse, detrás de tres delanteros”, le dijo Genghini al portal del diario deportivo L’ Équipe. “Teníamos que arriesgarnos, así que él se atrevió”.

Hidalgo dirigió a Francia en 75 partidos, sólo por detrás de Raymond Domenech y el actual seleccionador Didier Deschamps.

El presidente de la federación francesa, Noël Le Graët, dijo que se sintió “inmensamente triste y afectado por la emoción” tras enterarse del deceso de Hidalgo.

“La federación, nuestro futbol, está de duelo”, dijo Le Graët. “Con su estilo de juego, su personalidad y pasión ejemplar, contribuyó a que nuestro deporte brillara a nivel internacional y crecer en popularidad en Francia”.

Como jugador entre 1952-66, Hidalgo fue un volante ofensivo con un gran olfato goleador con los clubes Le Havre, Reims y Mónaco.

Ganó títulos de liga y copa en Francia como jugador. También anotó en la final de la Copa Europa que Reims perdió 4-3 ante el Real Madrid en 1956. Adelantó a su equipo 3-2, luego que el conjunto español remontó un 2-0 adverso.