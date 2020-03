En medio de cuarentena por coronavirus, Alan Pulido ya extraña el futbol

Estados Unidos es uno de los países actualmente más afectados por la pandemia de coronavirus (Covid-19). El futbol de aquel país no está exento de daños y por eso la MLS fue detenida hace dos semanas. Los jugadores se mantienen entrenando desde casa y la nostalgia comienza a apoderarse de ellos. Tal es el caso del mexicano Alan Pulido.

A través de sus redes sociales, el ex delantero de Chivas, comparte la actividad que realiza día a día desde su departamento. En medio de la cuarentena, no abandona el trabajo, con el objetivo de mantener el estado físico a tope, para cuando pase la emergencia sanitaria y el futbol pueda volver a practicarse.

Este jueves, dejó ver la nostalgia que le invade en estos momentos, alejado de lo que más le apasiona. “Extrañando el futbol y a todos mis compañeros”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, en un mensaje que acompañó de una fotografía de un día de entrenamiento normal, abrazando a otros integrantes del Sporting Kansas City.

Volver a Europa

También a través de Instagram, el delantero mexicano realizó una entrevista para el portal de Goal y afirmó que no ha renunciado a la idea de volver a Europa. Le gustaría volver a jugar con el Olympiakos de Grecia. “Si en un momento me proponen ir, claro que me encantaría, fue un lugar donde la pasé muy bien y me llevé muy buenas experiencias. Estoy muy contento de haber jugado ahí, es un club que me abrió las puertas en Europa y me ayudó a cumplir uno de mis sueños”, señaló Alan Pulido.