Multan a futbolista por aparecer como guerrillero ante sus hijos

Durante la cuarentena que se vive en Inglaterra, lo futbolistas buscan la manera de estar con su familia, pero a veces estas acciones generan polémica en redes como la publicación del James McClean, del Stoke City, de la Premier, quien ha sido multado con el salario de dos semanas después de una "publicación inapropiada en las redes sociales" en Instagram.

El mediocampista de la República de Irlanda, que nació en Derry, eliminó rápidamente una publicación publicada el jueves que mostraba que llevaba un pasamontañas negro mientras enseñaba a sus hijos lo que describió como una "lección de historia". McClean se disculpó y acordó eliminar su cuenta de medios de Instagram, confirmó el club.

"Stoke City puede confirmar que, luego de una revisión disciplinaria interna, se tomaron medidas disciplinarias contra James McClean por una publicación inapropiada en las redes sociales", se lee en un comunicado del club el viernes. “El jugador ha expresado una disculpa y reconoce que la publicación fue desacertada y ofensiva ", se señala.

En la declaración, McClean se disculpó por sus acciones, lo que provocó una reacción violenta debido a las connotaciones paramilitares que conlleva un pasamontañas en relación con el Ejército Republicano Irlandés.

McClean dijo: “Nunca quise ofender, pero ahora me doy cuenta de que lo hice y me disculpo sin reservas. He hablado con el club y eliminaré mi cuenta de Instagram ".

El origen del Ejército Republicano Irlandés (IRA, según sus siglas en inglés) se convirtió, en 1972, cuando en banda terrorista.

El IRA fue responsable de las campañas paramilitares de los años 70, 80 y 90 en Irlanda, por lo que los aficionados reaccionaron de manera negativa a la publicación.

