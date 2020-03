Atlas sueña con romper la sequía de 69 años sin títulos

El próximo 22 de abril, Atlas cumplirá 69 años sin ser campeón de Primera División. Es la sequía más larga entre los equipos actuales de la Liga MX. Pero eso precisamente fue uno de los motivos para que Javier Abella se inclinara por dejar Santos Laguna para vestirse de rojinegro. Le atrae el reto de acabar con esa racha histórica y dejar su nombre por siempre grabado en el club.

“Es un reto nuevo en mi carrea, sólo había estado en Santos. El salir de mi zona de confort, cambiar de aires por un nuevo reto me llamó mucho la atención. Atlas es un club de mucha historia y tradición. Me abrieron las puertas y me sentí valorado. Sentí que querían contar conmigo y estoy muy contento de llegar al Atlas”, explicó.

“La verdad ha sido muy bonito, me encantó la institución, es muy bonita. Toda la gente me recibió de gran manera, con mucha disposición de trabajar, entregar todo y mis compañeros me recibieron de muy buena manera. A veces es complicado llegar a un grupo y ellos me lo hicieron muy fácil desde el día uno. Eso ayuda para adaptarte lo más rápido posible a un cambio, mis compañeros ayudaron mucho a que me sintiera como en casa desde el minuto uno”, añadió el lateral derecho.

Hay confianza

No desconoce que Atlas es un equipo que no se proclama campeón desde 1951. Pero confía en que el grupo puede acabar con esa racha. “Por supuesto que me gustaría, es el máximo logro de un equipo o el jugador en general. Salir campeón es una satisfacción, es un premio a un buen torneo y me gustaría hacerlo con Atlas que no ha tenido los resultados que se merecen en este último tiempo. Hay que trabajar mucho para conseguirlo, pero me encantaría hacerlo con este grupo de compañeros. Los conozco, sé la calidad de jugadores y personas que son, juntos podemos conseguir buenas cosas”, concluyó Javier Abella.