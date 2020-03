Blanca Félix defiende “con amor” el arco de Chivas en la Liga MX Femenil

Para llegar a donde hoy se encuentra se necesita talento, pero también mucha perseverancia. Y hay otro ingrediente que ayuda a Blanca Félix para defender cotidianamente el arco de Chivas: el amor. La portera rojiblanca asegura que vestir la camiseta del Rebaño Sagrado es un sueño hecho realidad. Por eso lo hace con entrega absoluta.

“Jugar en Chivas es un sueño, creo que todos los jugadores mexicanos soñamos con estar acá y por lo mismo es una responsabilidad muy grande. Es mucha presión, hay que ser muy inteligentes y amar al club para saber sobrellevar todo el entorno, porque hay que cumplirle a 40 millones de aficionados que siempre están esperando lo mejor de uno”, explicó la guardameta de Chivas.

“Por eso siempre doy todo de mí para que así sea. Podrán dudar de si soy o no la mejor portera, pero jamás podrán poner en duda la pasión, la entrega y el amor con el que salgo a defender a Chivas en todos los partidos”, añadió la portera del Guadalajara, quien se integró al equipo como tercera opción, antes de comenzar la Liga MX Femenil y desde que recibió la oportunidad, nunca soltó el puesto titular.

Consejos de un ídolo

Blanca Félix ya fue campeona con Chivas, en el Torneo Apertura 2017. Junto a sus compañeros, pasó a la historia como parte del primer equipo que levantó el trofeo en la Liga MX Femenil. Ahora, suma 84 partidos disputados y es la jugadora de mayor experiencia en el actual plantel del Rebaño Sagrado.

Para mejorar su desempeño día con día, confiesa que recibe consejos de su héroe. “Mi ídolo de toda la vida es Oswaldo Sánchez, la portería me atrapó desde que tengo uso de razón y crecí viéndolo. Su manera de jugar, la personalidad que tenía en la cancha, su entrega, pasión y amor por las Chivas, lo aguerrido y aventado que era, todo me encantaba y todo le imitaba, porque quería ser como él. Gracias a Chivas pude conocerlo y tener una amistad con él, me da consejos, aún le aprendo y me motiva a seguir creciendo”, concluyó.