'Jugar en la NFL me preparó para Wrestlemania': Rob Gronkowski

A pocos días de que se celebre una “extraña” Wrestlemania más, la 36, el ex ala cerrada de los New England Patriots Rob Gronkowski se dijo listo para aparecer en la magna función como presentador.

Cortesía WWE

“Jugar al futbol en la NFL y estar cerca de lo mejor de lo mejor definitivamente me ha preparado para WrestleMania. No puedes simplemente salir al campo y esperar estar listo para competir, tienes que practicar, entrenar y conocer tus jugadas. Es lo mismo para WrestleMania. No puedo esperar salir y saltar de la cuerda superior, todo es cuestión de práctica y eso es lo que he tomado de mi tiempo en la NFL. Si quieres ser excelente en cualquier industria, tienes que hacer el trabajo y prepararte. En el tiempo que he estado con WWE, puedo ver que las superestrellas son de la misma manera y lo quieren igual de mal”, declaró el famoso ex jugador.

“Gronk” se dijo fanático de la WWE desde que era pequeño y uno de sus sueños siempre fue estar en la compañía.

“He sido fanático y la he visto desde que estaba en segundo grado. Mi padre me llevó a una función cuando vinieron a Buffalo. Yo era un gran fanático de ‘Stone Cold’ Steve Austin, D-Generation X y Val Venis. Ser parte de una atmósfera que crecí viendo es un honor. Además de eso, tener la oportunidad de trabajar con mi buen amigo Mojo Rawley es un sueño hecho realidad”.

Comparó Wrestlemania como estar jugando un Super Bowl en la NFL:

“Son los grandes eventos de esas industrias. El Super Bowl es el escenario más grande en deportes y WrestleMania es el escenario más grande en Sports Entertainment. Una de las principales similitudes es que ambos son un juego de equipo. Para ganar el Super Bowl debes ser un equipo. Para tener un WrestleMania exitoso, todos deben trabajar como un equipo desde el principio hasta el final”.

Finalmente se dijo contento de ser parte de este proyecto en el que solo habrá acceso para personal esencial y se celebrará puerta cerrada los días 4 y 5 de abril.

“Es muy importante para mí y un honor ser parte de cualquier WrestleMania. El hecho de que sea el primer especial de dos noches lo hace mucho más genial. Venir aquí durante estos tiempos difíciles, cuando las personas de todo el mundo necesitan entretenimiento más que nunca, y tener la oportunidad de brindarles eso es bastante increíble”, concluyó.