Omar Bravo reconoce que la cuarentena por coronavirus baja el ánimo

El país vive una situación completamente atípica. Por la pandemia de coronavirus (Covid-19), el futbol mexicano se encuentra detenido y gran parte de la población en cuarentena. El veterano delantero de los Leones Negros, Omar Bravo, reconoce que tanto en lo profesional como en lo personal, el momento actual le baja el ánimo.

“Como una condición humana, realmente es natural decirlo, baja el ánimo un poco. De alguna manera tienes proyectado que para estas fechas ya estás casi por entrar a una fase final de Liguilla. Y bueno, hay que reinventarse, simplemente es algo inédito, es algo mundial. Están las reglas para todos igual y cada quien tratará de aprovecharlo de la mejor forma, para que esta situación se vuelva después un hándicap después a favor sobre todo en la parte física porque en la futbolística va a ser para todos igual”, explicó.

“En un tema personal no estoy en el día a día con mi hijo, el tema de la videollamadas no es lo mismo desde casa tener ese distanciamiento a mí sí me bajonea un poco, pero bueno, es parte de la vida, de los procesos que uno tiene que vivir como persona. En la parte futbolística, ya vienes en un ritmo y otra vez, si bien no es empezar de cero, adaptarte pega en el ánimo un poco, pero hay que tener mucha fortaleza mental, mucha entereza, mucha firmeza en tus convicciones de que esto puedes sacarlo adelante sin ningún problema”, añadió.

Cambia la vida

El máximo anotador en la historia de Chivas y hoy delantero de Leones Negros en la Liga de Ascenso, explica que la vida ha cambiado en las últimas dos semanas. Ahora entrena por separado del equipo. Incluso, este lunes participó en la primera transmisión de los Leones Negros, que cada día tendrán un futbolista distinto, a las 09:00 horas por Facebook para hacer junto a los aficionados distintas rutinas de activación física.

“Realmente nosotros desde nuestra posición tenemos que mantenernos activos. Lo hemos estado haciendo en línea con el preparador físico de la UdeG. De alguna manera te ayuda te ayuda a tomar consciencia de muchas cosas, a sensibilizarte, a regresar a ciertas actividades que normalmente en el día a día sales de tu casa y las haces, ahora simplemente hay que hacerlas en casa y tratar de adaptarte desde tu hogar”, detalló.

“Trato de recuperar ciertos hábitos que a lo mejor había dejado de hacer, el tema de la lectura, volver a mi módulo en el tema de ser entrenador, ver futbol, aprender a ser paciente, quizá esa parte te sensibiliza de muchas cosas y quiere recupera hábitos que tú tenías”, sentenció Omar Bravo.