José Juan Macías, delantero de Chivas, va por más en su carrera

Tiene apenas 20 años de edad y ya 26 goles en la Primera División. Por eso, muchos consideran a José Juan Macías una realidad dentro del futbol mexicano. Sin embargo, el joven delantero de Chivas no despega los pies del piso. Asegura que no ha logrado nada hasta el momento y va por más para seguir creciendo.

“No sé ha logrado nada, las metas ahí están y hay que romperlas. Ahorita la meta es mantenernos en casa, ser conscientes de lo que pasa, seguir las reglas, cuidarnos, mantenernos lo mejor posible en lo físico y esperar a que pase esto”, explicó desde su casa, donde se entrena todos los días durante la cuarentena obligada por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Aunque no es sencillo sobrellevar el encierro, se concentra en mantenerse en buen estado, pues se desconoce cuándo podrá reanudarse el Torneo Clausura 2020. “Sí, obvio tenemos que regresar en las mejores condiciones en un mes o mes y medio que vuelva la Liga. Debemos mantenernos en forma, estamos todos en el equipo conectados. Quizá regresando se juegue a puerta cerrada, pero no paramos, trabajamos en casa adaptándonos y aquí seguimos”, añadió.

Ayuda a la gente con rutinas

Además, temprano sube a sus redes sociales ejercicios para ayudar a las personas en sus hogares a llevar de mejor forma la cuarentena. “En las mañanas estamos tratando de apoyar a la gente que no sabe qué hacer para crear un buen hábito en este momento de quedarnos en casa, les dejo rutinas. Aquí la paso viendo series, me compré un perrito, estoy haciendo lo que más puedo para distraerme”, detalló el delantero de Chivas.

“Obviamente no hay que caer en la vida sedentaria, hay que moverse. Si ya estamos en casa, que le metas media hora de ejercicio, no pasa nada. Son rutinas cortas y la gente ha respondido muy bien porque ven diferencia. Vamos poniendo buenos hábitos, como el comer bien y no quedarte todo el día acostado porque luego cuando salgamos de esta, le va costar a muchos volver a su vida rutinaria”, sentenció José Juan Macías.