Tania Morales, un ejemplo de perseverancia en el futbol

Hoy se ve la Liga MX Femenil como algo normal, que forma parte del lenguaje futbolero de México. Pero no siempre fue así. Antes de que las mujeres tuvieran la posibilidad de practicar este deporte de forma profesional, muchas tuvieron que “picar piedra”. Una de ellas es ahora capitana de Chivas. Tania Morales es un ejemplo de perseverancia y lucha para alcanzar su sueño.

Morales comenzó su andar en el Rebaño Sagrado a los 14 años de edad, cuando pensar en una Liga femenil era prácticamente imposible. Se integró a la institución a los 14 años de edad. Chivas tenía un equipo femenil con el que conquistó cinco títulos consecutivos de la Liga Córdica. Logró llegar a Selección Mexicana y finalmente alcanzó la meta de ser profesional.

“Haber cumplido mi sueño de ser una jugadora profesional y haberlo hecho con Chivas fue lo más lindo que me pudo regalar la vida. Fue un premio a nunca haber renunciado al futbol y a mis objetivos. Este deporte y Chivas son mi vida, amo lo que soy y lo que vivo”, explicó la capitana que ya fue campeona con el Guadalajara en el Torneo Apertura 2017, el primero de la Liga MX Femenil.

El mejor día de su vida

“Chivas ha sido parte de mi vida desde mi adolescencia y literal me siento como en mi casa. Chivas es mi familia y mi sangre, por eso mi entrega al equipo es total. Aquí he vivido los mejores años de mi vida, he encontrado a las mejores amistades y el mejor día de mi vida: la final contra Pachuca en el Estadio Akron. Ese también fue un sueño hecho realidad gracias al club”, finalizó la mediocampista rojiblanca.