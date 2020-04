'Oswaldo Sánchez y Guillermo Ochoa fueron mis hijos': Marioni

El ex delantero de Pumas Bruno Marioni no tuvo empacho al afirmar que los arqueros Oswaldo Sánchez y Guillermo Ochoa “fueron sus hijos” mientras él jugó profesionalmente.

En una transmisión en vivo en la red social Instagram, el “Barullo” primero dijo que el arquero al que más trabajo le costó marcar fue Jesús Corona, luego se fue contra Oswaldo y Paco Memo.

“¿El portero que más me costó? Tendría que decir que Corona, creo que fue el más complicado, no sé si le marqué cuando estaba en Tecos. Pero no te podría decir que (Guillermo) Ochoa y Oswaldo Sánchez porque fueron mis hijos los dos varias veces, entonces a ellos no me costó anotarles”, afirmó el ex jugador argentino.

Marioni también reveló que le hubiera gustado defender la camiseta de México debido al cariño que le tiene al país. Incluso aseveró que lo hubiera hecho igual o con más pasión la de la Selección Argentina.

“Probablemente hubiera jugado con la Selección Mexicana, siempre he dicho que amo a mi país, estoy identificado con Argentina, pero no quiere decir que no hubiera defendido la camiseta de la Selección Mexicana. Tengo hijas mexicanas, trabajo en México y hubiera defendido la camiseta de la Selección como si fuera la de Argentina”, concluyó.