Wrestlemania 36 se realizará sin público en el Performance Center

Como medida para no dejar a la afición sin disfrutar Wrestlemania 36, WWE decidió que el evento será transmitido por televisión, y sin público en vivo. Para ello utilizarán las instalaciones del Performance Center de Orlando Florida donde solo entrará el personal necesario sustituyendo al Raymond James Stadium de Tampa Bay, lugar designado originalmente para la función.

Siete años desarrollando talento

El Performance Center de WWE abrió sus puertas en el año 2013 en Orlando, Florida con la finalidad de desarrollar a las nuevas generaciones de estrellas de la compañía. Las instalaciones de vanguardia están diseñadas para que los reclutas tengan la oportunidad de aprender bajo un equipo de entrenamiento de clase mundial.

Entrenadores de primer nivel preparan a las figuras

El Performance Center es una instalación de 2,400 metros cuadrados que cuenta con personal de entrenamiento de élite con más de 300 años de experiencia colectiva. Entre los coaches se encuentran personalidades como Sara Amato, Robbie Brookside, Norman Smiley (antes Black Magic), Adam Pearce, Mike Quackenbush y Sarah Stock (Dark Angel). Han trabajado con figuras como Andrade Cien Almas, Kushida, Shane Strickland y Garza Jr.

Grandes batallas presentará Wrestlemania

Las acciones de Wrestlemania 36 comenzarán este sábado 4 de abril a partir de las 16:00 horas en el Performance Center, la cual presentará combates de alto nivel como Brock Lesnar vs Drew McIntytre por el Campeonato Universal; Becky Lynch vs Shayna Baszle, por el campeonato femenil de RAW o Undertaker vs AJ Styles. La ex estrella de los New England Patriots Rob Gronkowski será el anfitrión del evento.

