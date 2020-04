GALERÍA: Esta es la cartelera confirmada para Wrestlemania 36

Después de una larga espera, este fin de semana se realizará Wrestlemania, el magno evento de WWE en donde culminan grandes rivalidades y en donde solo algunos pueden alzarse con la mano en alto.

Desde el Performance Center, en Florida, se expondrán nueve títulos de la máxima empresa de Wrestling en el mundo, además de que otras importantes luchas conformarán el cartel de un evento que se realizará en dos noches consecutivas.

Y por si fuera poco, Rob Gronkowski, ex estrella de la NFL, será el anfitrión del aniversario 36 de Wrestlemania.

Aquí te dejamos la Cartelera completa:

– Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

– Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Brauwn Strwman

– Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

– Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

– Kevin Owens vs. Seth Rollins.

– Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

– Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

– Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

– Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

– Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.



– Elias vs. King Corbin.

– Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

– Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

– Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).



– WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day



– Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)