EN VIVO: Wrestlemania 36, segundo día de acción

El segundo día de actividades de Wrestlemania 36 está en marcha. Sigue AQUÍ TODAS las acciones de este domingo:

-Lucha "Último Hombre en Pie" entre Edge vs Randy Orton quien lo ataca por detrás.

-Con ayuda de Mandy Rose, Otis se impone a Dolph Zigler y se despiden con un beso.

-Viene Dolph Zigler vs Otis.

-La ex estrella de los Patriots Rob Gronkowski nuevamente pone ambiente a este segundo día de acciones 👌🏈

-Con una patada al cuerpo Aleister Black vence a Bobby Lashley ante la sorpresa de Lana.

-Toca el turno de Aleister Black ante Bobby Lashley.

–Charlotte Flair rinde a Rhea Ripley y se convierte en la nueva campeona mundial femenil de NXT.

-Comenzamos con The NXT Women Championship entre la retadora Charlotte Flair contra la campeona Rhea Ripley.