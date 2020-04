Sergio Pérez reducirá su sueldo ante crisis por coronavirus

El piloto mexicano Sergio Pérez tomó la decisión de reducir su salario ante la crisis financiera que ha provocado el coronavirus que, en su caso particular, tiene detenida la temporada de Fórmula Uno.

De acuerdo a información de BBC, su coequipero Lance Stroll también verá reducido su salario. "Los conductores Sergio Pérez y Lance Stroll, hijo del multimillonario propietario del equipo Lawrence Stroll, tomaron un recorte de sueldo voluntario", sostuvo la cadena de televisión.

Los que también sufrieron un recorte salarial fueron los pilotos de Williams, George Russell y Nicholas Latifi, que vieron recortado su salario en 20%, al igual que los directivos de la escudería.

Cabe recordar que al no haber carreras de Fórmula 1, los equipos no reciben ingresos, mientras que algunos acuerdos de patrocinio se están renegociando dado que no se cumplirán con las 22 carreras pactadas en el calendario oficial.