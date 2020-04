Ángel Reyna recuerda que Vergara no se rodeó de la gente correcta

A cuatro años de su salida de Chivas de Guadalajara, parece que el atacante Ángel Reyna sigue “resentido” con algunas cosas que sucedieron durante su estancia en el Rebaño.

“Lo que pasa es que no servían las buenas intenciones de Jorge (Vergara), si los que realmente tenían que trabajar no lo hacían. Sus intenciones siempre fueron buenas, invirtió en refuerzos cuando la afición lo pidió; hizo el estadio y él se echó el equipo al hombro. Jorge no se rodeó de la gente correcta. Néstor y “Chepo” de la Torre se fueron de Chivas sin triunfos, pero sí con dinero” declaró el delantero en una entrevista a una cuenta no oficial de Instagram.

Recordó cuando fue separado del plantel de Chivas y de la forma en que llegó a un arreglo con Jorge Vergara.

“Pretendieron enviarme a Chivas San Rafael. Ellos mandan el comunicado con todo y conferencia. Yo les mandé una carta en donde no me podían ni dirigir la palabra. Gracias a Jorge no me quitaron un peso. Llegamos a un acuerdo entre Jorge y yo de forma honesta, él me pagó todo lo que decía el contrato. Con Jorge yo no pude negociar por lo buena gente que era”.

Reyna ve en Ricardo Peláez al directivo que le dará una nueva mentalidad al Rebaño para ser campeón.

“Ricardo es garantía. Es una persona leal y de frente, hay que tenerle paciencia. No es fácil llegar y cambiarles la mentalidad a 80 personas, no sólo al primer equipo. Por ejemplo, con Chepo, el primero que quería que le fuera mal a Chepo era Ramón Morales. Por eso Omnilife es lo mejor porque todos se apoyan entre todos y apoyan a la cabeza. Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico son unos tipazos. Yo me la juego por ellos porque son gente honesta y leal. Si hacen entre todos una buena química, Chivas la puede romper.”

El delantero vislumbra que Amaury Vergara puede llegar a superar el legado de su padre dentro de Chivas, ya que la nueva mentalidad y juventud le caerá bien al equipo.

“Amaury tiene un traje muy grande que llenar, pero sé que va a ser más grande que su papá. Con la inversión que se hizo se ganó a la afición. Él tiene un equipo joven que le va a venir muy bien al club. Como empresa se necesitaba gente joven en todas las áreas”.