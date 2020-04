Chivas abre las puertas a Matías Almeyda y Rodolfo Pizarro

La ilusión de millones de aficionados de Chivas se alimentó cuando el volante Rodolfo Pizarro y el técnico Matías Almeyda revelaron que les gustaría volver algún día al equipo. Juntos, fueron protagonistas de una época dorada para el Rebaño Sagrado. Y el dueño del club, Amaury Vergara, les abrió la puerta, aunque aclaró que ahora mismo el proyecto lo dirige otra persona.

“No me ha tocado hablar en público desde la última vez que los vi, les mando un abrazo. Mucha gente piensa que Matías y yo no terminamos bien, pero es importante decir que le tengo un cariño profundo a Matías. Los momentos que viví con él y mi padre, hubo momentos difíciles, pero hubo más momentos gloriosos. Honor a quien honor merece, a Matías y espero que esté bien”, explicó.

“Me gusta escuchar que la gente tiene cariño profundo por Chivas y desean regresar. Tanto Matías como Pizarro tienen las puertas abiertas para regresar. Cualquier persona que le haya dado algo importante al club, tiene las puertas abiertas para regresar. Eso dependerá de la vida, que nos permita estar de nuevo en el mismo camino. Lo que puedo decir es que Chivas es su casa, una parte de su corazón está en Chivas y agradezco que lo hagan saber. Tienen las puertas abiertas y el futuro dependerá del tiempo”, añadió el directivo rojiblanco.

Postergan pago de refuerzos

La pausa que vive la Liga MX por la pandemia de coronavirus (Covid-19) ya causa afectaciones económicas a distintos equipos. Chivas ya anunció un plan de pagos diferenciados a sus jugadores y este martes, Amaury Vergara reveló otra cosa: a los clubes a los que todavía les deben dinero por los refuerzos contratados, se les pidió postergar pagos.

“Definitivamente no anticipábamos que algo así sucediera. Hicimos una apuesta fuerte de inversión, no me puedo comparar con otros porque desconozco sus finanzas, pero no era el momento idóneo para que sucediera esto en Chivas. Las corridas estaban muy bien planeadas para que estuviera normal y pagáramos la inversión que hicimos. No es un escenario óptimo, pero es un reto que enfrentamos”, detalló en charla con la cadena Marca Claro.

“Los demás clubes con los que tenemos adeudos, han estado abiertos para negociar distintos plazos y así como nos apoyan, estamos apoyando a otros clubes que tienen alguna deuda con nosotros por ventas anteriores. Estamos en el mismo barco, en el barco del mundo con lo que pasa y sólo con esta actitud de apoyarnos vamos a salir adelante. Hasta ahora hemos encontrado pura respuesta positiva en relación a este tema”, concluyó Amaury Vergara.