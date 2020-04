Velerista jalisciense vive con optimismo cuarentena en España

Juan Ignacio Pérez vive una situación complicada, pero la enfrenta con el mayor optimismo posible. El velerista jalisciense tiene ya boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos para el próximo año. Se encontraba entrenando en Valencia cuando comenzó la pandemia de coronavirus (Covid-19). Ahora, tiene que permanecer en España.

Se preparaba de cara al Campeonato Internacional de Palma de Mallorca cuando se cancelaron todos los eventos de este año en su deporte. Además, ya no le fue posible regresar a México. Así, pese a todo, el jalisciense se mantiene entrenando bajo techo para no perder el buen estado físico. Pone buena cara al mal tiempo.

“Me tuve que quedar en Valencia con dos españoles tratando de sacar el máximo provecho de mi entrenamiento físico, que es lo único que podemos hacer porque no tenemos permiso de navegar ni sacar los barcos ni nada. Es una situación difícil, pero creo que nos estamos adaptando a nuestro régimen de alimentación y preparación física”, explicó.

“Sigo motivado en trabajar el tema físico, me siento mentalmente fuerte, con un buen equipo de trabajo que me respalda. Mi objetivo es acortar distancia en el tema de preparación con aquellos (veleristas) que se encuentran en este momento con actitud incierta y que por lo mismo no han podido entrenar al 100 por ciento”, añadió el velerista de 24 años de edad.

El sueño debe esperar

Con el boleto para Tokio ya asegurado, recibió la noticia de la postergación de los Juegos Olímpicos. Trata de ser optimista también en esa situación, pues el sueño de asistir a la máxima justa deportiva tendrá que esperar un poco más.

“Cuando nos llegó la noticia de que se habían postergado los Juegos Olímpicos al 2021, nos surgieron muchas dudas en cuanto a nuestro calendario, nuestros entrenamientos y las medidas que se tomarían para volver a entrenar en el bote. Sin embargo, yo lo tomé de buena manera, pues creo que así tengo más tiempo de preparación, de crecer y fortalecerme más. Estoy motivado, entrenando duro en tierra, con ejercicios para recrear algunos movimientos del barco, me estoy alimentando bien y así seguimos con todo”, concluyó Juan Ignacio Pérez.