Atlas femenil vive un momento complicado por culpa de coronavirus

Es un momento complicado para Atlas y para toda la Liga MX Femenil. La pendemia de coronavirus (Covid-19) obligó a frenar el futbol en México. Ahora, los equipos entrenan desde casa y en el caso del circuito para damas, todavía no se sabe si podrá reanudarse el Torneo Clausura 2020. Categorías como la Sub-20, Sub-17 y Sub-15 del balompié varonil ya fueron canceladas para el actual semestre.

“No sabemos qué pueda pasar, pero seguimos trabajando por ser responsables. No sabemos si mañana nos presentemos o si diga la Liga mañana que se termina todo. Pero no es lo más importante la Liga o entrenar, lo más importante ahora es quedarnos en casa, por nuestra abuela o por la gente vulnerable que con el Covid-19 serán atacados de una forma más fuerte que nosotros”, explicó el técnico del Atlas femenil, Fernando Samayoa.

“No es fácil, pero nos hace pensar a distancia como seguir teniendo un entrenamiento, viendo videos, analizando, haciendo actividades que las mantienen ocupadas toda la semana. No es fácil por no tener el contacto, no tener el día a día, no verlas en vivo, pero ahora existe esta tecnología que nos regala el poder estar haciendo diferentes dinámicas. Estamos en un momento de innovar, aprovechar esta pausa obligada y con mucha responsabilidad estar en casa”, añadió el técnico del Atlas.

“Esta pausa nos ha hecho innovar para seguir entrenando. Llevamos un entrenamiento físico, nos conectamos a una plataforma y las observamos. Es complicado, pero nos reunimos y lo importante es no perder un solo día de platicar, relacionarse, hacemos dinámicas para que no se pierda el sentido de competencia, que exista un ganador, que no se pierda el seguir compitiendo”, sentenció Fernando Samayoa.

“Da un poco de miedo”

Atlas compartía la cima del Clausura 2020 con Tigres (22 puntos), cuando la pandemia obligó a la pausa. Pero ahora, el plantel tiene la mente puesta en salir delante de la situación que vive el planeta. “Obviamente este momento es complicado, a todos nos llegó el momento primero un poco de miedo. Este momento es difícil para el mundo en general, pero sumando desde casa y respetando los lineamientos del sector salud que nos da indicaciones de mantener la sana distancia. Te da un poco de miedo, pero también saber que estos momentos son temporales y pasarán”, concluyó el entrenador.