Atlas va por su segunda victoria en la eLiga MX

Los estadios del futbol mexicano están cerrados y el Clausura 2020 detenido por la pandemia de coronavirus (Covid-19). Pero a falta de deporte real, la industria recurrió al virtual: la eLiga MX arrancó este fin de semana y Atlas debutó con triunfo por 4-1 frente a Cruz Azul. Este lunes, buscará su segunda victoria cuando enfrente al Puebla, a las 20:00 horas.

El primer encuentro lo jugó el argentino Luciano Acosta. “Me parece una muy buena idea para hacer más fácil quedarnos en casa y seguir en contacto con el futbol de una manera u otra. De niños nos escapábamos a la casa del tío de un amigo para pasar muchas horas jugando a la Playstation y no nos encontraban. Ya después tenía que contarle a mi papá dónde andaba, porque se enojaba”, recordó el sudamericano.

Este lunes, tocará turno a otro de los jugadores elegidos por Atlas para este torneo virtual. “Me siento orgulloso de ser uno de los tres representantes de Atlas en este videojuego, así como lo hacemos cada día en la cancha”, señaló el rojinegro Ismael Govea.

Lo juega desde niño

El otro elemento del conjunto rojinegro es Brayton Vázquez, quien recuerda que el videojuego FIFA lo acompaña desde niño. “Lo he jugado ya bastante tiempo, llevo años. Por ahí de 2007 comencé a jugarlo, me parece muy buen juego, me gusta mucho. Recuerdo que usando a Ronaldinho podía meter goles de media cancha siempre. No sé cómo le hacía, pero le pegada desde ahí y terminaba adentro o pegaba en el poste. Mis tíos se enojaban, porque jugaba con ellos y cada que metía un gol de esos se los festejaba como loco. Aparte ellos lo intentaban y no les salía”, relató el joven zaguero del Atlas.