Chivas buscará mejorar su defensa virtual en la eLiga MX

Chivas tiene mucho que corregir, pero esta vez no con los pies, sino con las manos para defender mejor en la Liga MX virtual que arrancó este fin de semana. En su debut dentro del torneo de FIFA 20, el Guadalajara empató 5-5 con FC Juárez. El encargado de manejar al equipo en ese duelo fue Dieter Villalpando, quien reconoce que le falta pulir su destreza en zona baja.

“Los años que no jugaba se vuelve más difícil, pero no se te olvida tanto. Se me complica la defensa, pero creo que pude competir con Diego Rolán (de FC Juárez). Me falta seguir trabajando para defender mejor, espero seguir practicando porque falta mucho”, admitió el futbolista del Rebaño Sagrado, desde su casa.

Chivas eligió a tres jugadores para la eLiga MX: Dieter Villalpando, Raúl Gudiño y Fernando Beltrán. “Los tres que estamos compitiendo y vamos a llegar lejos porque estamos practicando. Hay varias cosas de práctica que nos hacen falta, como echar la defensa atrás. Vamos a ayudarnos con nuestro coach Ávila, que nos ayudó a poder atacar y defender, pero se vio que aún estaba muy nervioso. Vamos a seguir practicando”, sentenció Villalpando.

Lo toma con seriedad

Por su parte, Raúl Gudiño asegura que aunque se trata de videojuegos, no toman a la ligera su participación en la eLiga MX, pues igual representan a Chivas. “Qué más quisieran todos que fueran no solamente tres jugadores, sino que fuera el equipo completo. También hay que disfrutar este momento para divertirnos, es algo que apasiona y hacerlo en esta plataforma es algo importante. Lo tomamos como lo que es, con la seriedad que conlleva, pero sin hacer a un lado la diversión”, aseveró el portero.