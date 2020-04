Jeremy Márquez, la revelación del Atlas en el Clausura 2020, sueña en grande

Jeremy Márquez nunca olvidará el 11 de enero de 2020. Atlas visitaba la cancha del Estadio Azteca y él debutaba en la Primera División. Frente a Cruz Azul se estrenó en el máximo circuito del futbol mexicano, pero no solo eso: además, marcó gol en la victoria por 2-1. Desde entonces se adueñó del puesto, fue titular en nueve encuentros y es la revelación de su equipo en el Clausura 2020.

El joven rojinegro de 19 años de edad tiene poca experiencia, pero se siente cada vez más maduro como futbolista. Ahora mismo tiene dos grandes anhelos: que termine pronto la cuarentena por la pandemia y cumplir con Atlas su sueño de ser campeón.

“Primero, quiero que esto termine para que podamos volver a la cancha. En un futuro quiero ser campeón con Atlas y después me gustaría jugar fuera del país, que es el sueño de casi todos, en Europa, en los grandes torneos. También sería bueno que me llamaran a Selección en cualquier categoría; nunca me ha tocado, pero es algo que me ilusiona”, explicó.

Con Leandro Cufré y con Rafael Puente, los dos técnicos que ha tenido Atlas en el Torneo Clausura 2020, Jeremy Márquez recibió la confianza de ser titular. Poco a poco, comienza a crecer en esta complicada profesión. El joven rojinegro ha llamado la atención de todos y ahora perseguirá una pronta consolidación en Primera División.

Aprende de Lorenzo Reyes

“Ahora me siento diferente. Te vas acostumbrando cada partido, vas ganado experiencia. Al principio lo veía muy difícil; recuerdo que, en el hotel de concentración, antes de mi debut, Edson Rivera me dijo: ‘no son extraterrestres, son personas como tú’. Con el paso de los partidos te das cuenta que no es como lo ves cuando estás chico, le puedes competir a cualquiera; así vas agarrando confianza y te acercas a lo que quieres”, recordó.

“Trato de aprender de todos, pero, en específico, me fijo en Lorenzo Reyes. Es un jugador de experiencia, seleccionado y aparte me toca jugar al lado del él. Trato de aprenderle cómo meter el cuerpo, los perfiles, la mejor decisión en el pase”, concluyó Jeremy Márquez