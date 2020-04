Alexis Vega recuerda que lloró cuando Chivas lo contrató

Antes de que se lograra concretar la operación, Chivas ya lo había buscado, pero Toluca se negó a venderlo porque estaba lesionado. Por eso, cuando por fin se concretó su traspaso al Rebaño Sagrado, el delantero Alexis Vega confiesa que incluso lloró, pues le emocionó encarar el reto de jugar en el que define como el club más grande de México.

“Cuando me llama mi representante y me avisa que Chivas estaba interesado, lloré porque sabía que era un equipo que mi familia sigue mucho. Yo desde muy chico en el barrio empecé en un equipo de Chivas. Fueron sentimiento encontrados, le dije a mi representante: quiero ir a Chivas, vamos a hablar con Toluca y quedar bien”, relató.

“Estoy agradecido con Toluca, pero los cambios son para bien, quería ese reto de Chivas. Hablé con Toluca, se portaron buena onda conmigo, entendieron la situación que vivía. Un año antes cuando me rompí el ligamento, Chivas estaba interesado, querían llevarme así y que me recupera acá, pero Toluca no quiso. Ahora tenía la oportunidad y pensaba firmar con Chivas con los ojos cerrados”, agregó Alexis Vega.

Aunque tiene cariño por los Diablos Rojos, reconoce que el Rebaño Sagrado es algo completamente diferente. “Estuve en Toluca, un equipo muy importante también, el tercero más grande en títulos. Tocó convivir con extranjeros a los que les aprendes mucho, pero Chivas es muy diferente, desde las instalaciones, la gente, la responsabilidad de representar al más grande de México. Cualquier mexicano quisiera estar en Chivas. Desde que llegué sabía esa responsabilidad, que por algo me habían llevado”, detalló.

“Sabía que debía hacer las cosas bien, los primeros partidos fueron muy complicados, adaptarse de un equipo a otro. Estaba frustrado porque no me salían las cosas como quería, pero seguí trabajando, con apoyo de mis compañeros que fueron clave para que me pudiera desarrollar y ahora ganando un lugar que nadie tiene asegurado. Siempre trato de dar los mejor de mí y me siento muy contento de estar en Chivas”, aseveró el delantero.

Disciplina y multas

Al llegar a Chivas, se dio cuenta que la disciplina en un equipo grande es completamente distinta. El reglamento interno del Rebaño Sagrado contempla sanciones económicas por diversas cosas. Alexis Vega ya ha tenido que pagar varias de ellas, la más grande en octubre de 2019, cuando aparecer en un video con una bebida alcohólica en la mano le costó un fuerte castigo.

“En las comidas con el equipo, si llegas a tocar el celular, contestar una llamada o cualquier cosa, te multan con 1,500 pesos nada más por tocar el teléfono. Tenemos infinidad de multas, si no llegas al entrenamiento y pones la huella, 45 minutos antes del entrenamiento; si llevas mal la ropa de concentración, te multan; si llegas 30 segundos tarde a la cancha te multan”, concluyó Alexis Vega.