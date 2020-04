Atlas recuperará a tres futbolistas lesionados durante la cuarentena

El futbol mexicano está detenido por la cuarentena ocasionada por la pandemia de coronavirus (Covid-19). Se trata de un momento complicado para el mundo entero. Y en medio de esa situación, el técnico del Atlas, Rafael Puente, al menos encuentra algo positivo: este tiempo de espera le servirá para recuperar a tres jugadores lesionados.

“Dentro de esta mala noticia que el futbol está interrumpido por la pandemia…. dentro de las malas, la buena es que recuperamos futbolistas importantes. Lorenzo (Reyes) va bien, está haciendo un trabajo especial que lo tiene cada vez mejor y esperando el regreso para integrarlo. Jesús Angulo su evolución es muy importante, con este método de trabajo está al 100 por ciento y no ha mostrado molestia. Probablemente ellos dos y Jairo (Torres), los tres serán elegibles cuando regresen los entrenamientos y la competencia. El que difícilmente tendrá actividad es Anderson Santamaría, pues va bien en la rehabilitación, pero tuvo una ruptura de ligamento cruzado; lleva una gran evolución que nos ilusiona”, dijo la noche de este jueves en una videoconferencia.

Reiteró que no pierde la ilusión de luchar por algo importante cuando pueda reanudarse el Torneo Clausura 2020. “Está muy claro que hoy matemáticamente tenemos vida y mientras exista vida, lucharemos a muerte para, a partir de un proceso que los haga sentir orgullosos, acceder a los resultados que merecen para aspirar a la Liguilla. Trataremos de hacerlo con un proceso pulcro, este grupo antepone el proceso al resultado, sabiendo que los buenos procesos te llevan a buenos resultados. La institución se identifica con el buen futbol, con ser valientes y partiendo de eso aspiraremos a entrar en los puestos de privilegio que otorgan la posibilidad de pelear por el título”, señaló.

Necesitará tiempo

Finalmente, reconoció que aunque su equipo trabaja bien en el aspecto físico, desde sus respectivas casas, eso no será suficiente para cuando se reanude el torneo. Lo ideal para todos sería tener un tiempo de readaptación al trabajo, pero sabe Rafael Puente que Atlas tendrá que adaptarse a lo que la Liga MX determine.

“Estamos trabajando en casa, manteniendo físicamente lo mejor. No me corresponde el juicio de cómo regresar, hay que acatar lo que digan, pero sí será importante tener un periodo de adaptación para que cuando se vuelva a jugar estemos en condiciones. Algo muy importante: para el futbol que queremos practicar, las bases físicas deben ser sólidas y no hay que engañarnos, con lo que estamos haciendo no sería suficiente. Ya veremos el espacio que se nos da para tener bases sólidas”, finalizó el técnico del Atlas