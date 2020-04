Chivas espera que pueda reanudarse la Liga MX Femenil

El futbol mexicano vive momentos de incertidumbre por la cuarentena provocada ante la pandemia de coronavirus (Covid-19). Ya fue suspendido por tiempo indefinido el Clausura 2020 de la Liga MX. Se canceló el torneo de la Liga de Ascenso, así como las categorías Sub-20, Sub-17 y Sub-15. El balompié femenil se mantiene en suspenso y las jugadoras de Chivas esperan que el certamen pueda volverse a jugar.

“Ojalá se pueda reanudar el torneo. Creo que estaba en un gran nivel individual, estaba dándole mucha seguridad al equipo atrás y también mucha proyección por mi banda. Estaba colaborando al ataque mucho más que en otros torneos”, explicó la futbolista de Chivas, Andrea Sánchez.

Si el Clausura 2020 de la Liga MX Femenil vuelve o no, todavía es un misterio. En caso de que pueda reanudarse el certamen, la jugadora del Guadalajara confía en que podrán pelear por las metas que ya tenían planteados. “Mientras exista la posibilidad de culminar la Liga los objetivos no cambian, queremos calificar a la Liguilla y pelear por el título”, aseveró.

El inicio

Por otra parte, se dio tiempo de recordar sus inicios con el Rebaño Sagrado femenil. “Llevaba tres años sin jugar futbol, pero cuando anunciaron la creación de la Liga me puse a entrenar por mi cuenta. Poco después, supe de las visorías en Chivas y lo primero que pensé es que no había otro equipo en el que quisiera estar. Afortunadamente pasé todos los filtros y me acuerdo que desde ahí me encontré con Tania, a quien ya conocía desde antes, y también vi a ‘Pala’ (Norma Palafox), 'Dani' Pulido y a Priscila (Padilla)”, detalló Andrea Sánchez.