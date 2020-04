“Al Atlas le falta un proyecto para ser campeón”: Daniel Osorno

Atlas cumple este miércoles 69 años de la obtención de su único título de Primera División. La sequía es muy larga Sólo una vez, desde que se juegan Liguillas, los Zorros acariciaron la gloria. En 1999, perdieron una Final en penales frente a Toluca. Daniel Osorno fue parte de ese equipo y hoy, en charla con Publimetro, asegura que al cuadro tapatío lo que le falta es un proyecto para poder alcanzar el anhelado objetivo.

¿Primero, Daniel, cómo estás pasando esta cuarentena?

– Aquí estamos con la familia, cuidándonos. La verdad, es algo complicado, es una situación mundial y hay que obedecer las indicaciones del gobierno, cuidarnos por nuestra familia, que es lo más importante.

Los días de encierro se acumulan y puede llegar a ser abrumador, ¿es difícil manejar esto?

– Creo que hay que tener paciencia. Hay que tener rutinas, hacer ejercicio, pintar, hacer comidas, hay cosas que uno nunca había hecho y hoy se acostumbra. Hay que estar con la familia, hacer algo nuevo. Por algo pasan las cosas. Hay que aprovechar a la familia al máximo, todos los pendientes de mis papás, mis hermanos, mis suegros. Sabemos que es complicado, pero en estos casos hay que tener tranquilidad y hacer cosas importantes.

Conoces muy bien al Atlas, ¿qué es lo que enamora de un equipo que tiene 69 años sin ser campeón, cuando mucha gente piensa que los títulos son indispensables para querer a un club?

– Creo que es desde la época de los abuelos, la familia por generaciones, es factor importante para irle a esos colores rojinegros. Para nosotros fue algo padre, una bonita experiencia. Como se dice a veces: no logramos nada, pero te llama la atención esa mística de los colores, el futbol, la Academia. Creo que es lo más importante, hacer algo diferente para La Fiel. Nosotros logramos el objetivo de una Final y no se consiguió (el título) por los penales.

Eras muy joven en ese equipo de los llamados “Niños héroes” del Atlas. ¿Qué sentiste en Toluca cuando se quedaron tan cerca del campeonato?

– Nadie quiere perder, fue una situación de un volado. Los penales era algo complicado, pero creo que es una de las mejores experiencias que me tocó. Como siempre, di la cara para tirar y no me arrepiento, creo que cualquiera puede fallar. Hay gente que sí se molestó y gente que sí agradece. A veces la gente se fija en lo bueno y a veces se fija más en lo malo, pero creo que aprendimos bastante para llegar a una Final. Enfrentamos a un Toluca que fue de los mejores equipos del futbol mexicano y agradecer que fue una de las mejores Finales.

Hace más de 20 años, tras esa Final en Toluca, ¿cómo fue el regreso?

– Triste porque sabíamos que era una gran oportunidad de ganar esa copa, de brindarle esa alegría a nuestra afición rojinegra. Dimos todo, luchamos, no hubo pretextos de nada, se logró el objetivo de llegar a los penales. Mucha gente estaba convencida que hacíamos muy buen futbol y toparle al tú por tú a un Toluca de más experiencia que nosotros.

Ricardo Antonio La Volpe fue el técnico que estuvo a punto de romper, junto con ustedes, la sequía de este equipo. ¿Qué significó el argentino para tu vida y tu carrera?

– De todos los entrenadores aprendemos. Yo aprendí bastante no te digo sólo de La Volpe, sino de todos los entrenadores, todos eran diferentes, algunos tienen carácter, otros que tienen motivación. La Volpe le dio una gran oportunidad a jugadores de la cantera, como Rafael Márquez, el “Chato” Rodríguez, Miguel Zepeda, Mario Méndez. Fue una camada importante lo que logró él y fue lo más importante, esa Academia de jóvenes con la que se logró muy buen futbol.

“Si no le invierten, es difícil”

Son ya casi siete décadas de sequía y a lo largo de ese tiempo el equipo ha cambiado de jugadores, de técnicos, hasta de dueños, sin lograr el objetivo. La gran pregunta es: ¿Por qué el Atlas no es campeón?

– Creo que no hay un proyecto importante para estar en una sintonía como lo que hizo Toluca alguna vez. Toluca tuvo equipos campeones porque el 80 o 90 por ciento de sus jugadores se quedaron hasta cinco años, el equipo funcionó e hizo bien las cosas. Lo que le falta al Atlas es eso, porque si no hay un proyecto, un planteamiento con jugadores, entrenadores y directiva, sí va a ser más complicado.

¿A qué crees que se deba el que a pesar de los cambios de dueños en los últimos años, los resultados no lleguen?

– A lo mejor a veces hay gente que cambia, gente que quiere hacer cosas diferentes a lo que es un proyecto. No se imaginan el que saque campeón al Atlas, como directivos y jugadores, la estatua que les van a poner. Pero si no le invierten, si no traen buenos jugadores para crear una estructura, va a ser complicado que logren eso.

¿Faltará eso: que el equipo esté en manos de alguien que comprenda lo que es el Atlas?

– Puede ser… nosotros no estamos para cambiar la historia, nosotros fuimos algo importante, siempre vamos a querer al equipo en las buenas y en las malas. Pero sí queremos algo importante para la afición. La gente sabe y ya no es como antes. La afición perdía el equipo y te aplaudía, ganabas y estaba feliz, pero ahora ya no, ahora la gente te exige, ya no es como antes. Esperemos que los directivos y jugadores demuestren. Sabemos que es de todos, no solo de una persona.

¿Qué crees que pase el día que Atlas sea campeón?

– La neta, vamos a estar felices, es lo que mucha gente está esperando, que el Atlas sea campeón y no se imaginan lo que Guadalajara va a festejar. Esperemos un día soñar, lograr y apoyar al equipo si es campeón en un momento. Ahora sí hago fiesta con mis amigos, llevo banda, cohetes y de todo para festejar. Es lo que queremos todos los aficionados rojinegros.