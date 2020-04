Kinberly Guzmán tiene sueños de gloria con Chivas femenil

Hace poco más de un año, apareció en la Liga MX Femenil con la camiseta de Chivas. Ahora, Kinberly Guzmán tiene dos objetivos en mente: consolidarse en el cuadro titular del Rebaño Sagrado y conquistar el título. Algunas de sus compañeras ya saben lo que es ser campeonas y ahora quiere vivirlo en carne propia.

“Siento que he crecido mucho, físicamente soy más fuerte y mentalmente he evolucionado por todo lo que me ha tocado vivir en el último año. Estoy entrenando mejor que nunca, alimentándome y descansando muy bien”, explicó Kinberly Guzmán.

“Quiero transcender y tengo muy claros mis objetivos: ser titular indiscutible, ser constante en los llamados a Selección Mexicana y más que nada quiero ser campeona con Chivas lo antes posible”, añadió la futbolista del Guadalajara.

Recuerda su debut

En abril de 2019, Kinberly Guzmán hizo su presentación con el Rebaño Sagrado. Tenía apenas 16 años de edad cuando debutó en un partido frente a Tigres, el rival más fuerte de la Liga MX Femenil. Chivas perdió ese encuentro, pero para la joven rojiblanca, significó un momento que se quedará grabado por siempre.

“Lo que más recuerdo fue que toda la semana entrené con el cuadro titular, pero el profesor Luis (Manuel Díaz) me dijo que debutaría hasta un día antes del viaje a Monterrey. En todo momento me dio su confianza y recuerdo perfectamente que me dijo que daría un partidazo”, recordó la rojiblanca.

“Ya en la cancha, recuerdo que me concentré y me enfoqué en hacer lo que se trabajó en la semana. Di mi máximo esfuerzo y la verdad es que lo disfruté mucho”, concluyó Kinberly Guzmán.