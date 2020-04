Rafael Puente asegura que Atlas logrará el título con Grupo Orlegi

Atlas es el equipo con la sequía más larga en Primera División: 69 años sin ser campeón. Pero el actual técnico, Rafael Puente, confía en que ese prolongado mal terminará de la mano de Grupo Orlegi, actual dueño del equipo tapatío. Asegura que todos verán a los Zorros coronarse y espera que sea con él en la banca.

“Tengo que ser muy claro que Atlas para mí es un equipo que, como buen amante del futbol, lo sigo hace mucho tiempo. Siempre ha sido sinónimo de pasión y buen futbol, son los calificativos con los que definiría al Atlas. Me considero un tipo pasional de la vida y el buen futbol, Atlas históricamente se define por eso. Estoy muy agradecido con Grupo Orlegi por confiar en este cuerpo técnico. Estoy convencido que su servidor y todos vamos a ver campeón al Atlas con estos dueños y ojalá sea con su servidor al frente”, sentenció el entrenador rojinegro.

“Estamos en manos de un grupo que ha demostrado su enorme capacidad de gestionar. Lo que más me identifica con el grupo, basta ver su slogan, aspiran como todos a ganar, pero a partir de servir. Ganar sirviendo es el sello de este grupo y está permeando en el Atlas, tenemos la obligación de transmitir ese mensaje. Hablar de Atlas es hablar de historia, con el respaldo de la más noble y fiel afición del país, una afición conocedora, que también es exigente. No sólo tienen derecho, sino que están obligados exigir, a partir de un modo y momento correcto”, detalló Rafael Puente.

“El compromiso de tu servidor y todos los que formamos parte de la institución no tengas duda que es entregar todo. Las cosas por esfuerzo no van a quedar, en cada partido. Un lema que procuro hacer extensivo y procuro me distinga es que hoy tengo que ser mejor que ayer, pero peor que mañana, porque la vida demanda constante evolución y crecimiento. Equivocarse es parte de la vida, pero siempre buscando crecer, evolucionar y proveer a los jugadores de más y mejores herramientas”, aseveró.

¿Cómo afectará la fase 3 de Covid-19 en el deporte mexicano? Las diversas ligas profesionales o eventos deportivos programados para los próximos meses, seguramente seguirán suspendidos

Continúa el trabajo

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus (Covid-19), los rojinegros del Atlas continúan entrenando desde casa. El entrenador Rafael Puente está al pendiente de la actividad que desempeñan todos los días sus dirigidos, en espera de recibir luz verde para volver a la actividad normal. Aunque eso tomará todavía algo de tiempo.

“Estamos entrenando por una aplicación que permite interactuar y estamos dándoles variantes. A la par me corresponde supervisar y estar pendiente de todo, estamos trabajando así y manteniendo contacto. Se les ha pedido que vean películas, se ha platicado de esas películas que tengan un mensaje importante, que nos hagan sentir conscientes de lo privilegiados que somos”, detalló.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes combaten la pandemia día a día. “Agradezco a la gente que está afuera rifándosela por nosotros, doctores, enfermeras, todos merecen mi profundo agradecimiento y reconocimiento. Nos mantenemos activos esperando indicaciones del área de salud para retomar actividades”, concluyó Rafael Puente, técnico del Atlas.