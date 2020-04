Futbolistas del Ascenso seguirán peleando por lo que les “pertenece”

La decisión de dar por terminado el Torneo Clausura 2020 de la Liga de Ascenso y sobre todo la inminente desaparición del circuito es motivo de gran molestia entre los futbolistas. De forma virtual, en medio de la emergencia sanitaria que vive México por la pandemia de coronavirus (Covid-19), han sostenido reuniones los representantes de diversos equipos. Y la conclusión a la que llegan es seguir peleando por lo que les “pertenece”.

“A título personal la verdad fue complicado, porque no nos caía el 20. Uno a veces ve increíble todo lo que está pasando, el viernes que dan la noticia fue un balde de agua fría aquí en mi casa. Imagínate, ahí están puestos todos nuestros sueños para poder jugar futbol y seguir creciendo. Fue muy complicado, la verdad la pasé mal, fue una tarde muy atípica. Tuvimos una junta, estuvimos platicando algunos representantes de equipos y vamos a seguir peleando por lo que nos pertenece”, reveló Christian López, de los Leones Negros.

Los dueños de equipos de la Primera División decidieron el futbol de la Liga de Ascenso. Nunca se tomó en cuenta la opinión de los jugadores. Sienten lo ocurrido como un atropello. Con el adiós de dicho circuito, se dará paso a una Liga de Desarrollo Sub-23. Muchos de ellos, de esta manera, se quedarán sin trabajo.

“En lo personal, como jugador te sientes robado, atacado sin razón, te sientes desvalorado. Los jugadores nos sentimos como si no existiéramos, siempre somos los últimos en enterarnos de todo. Tristemente, antes se entera la prensa, otras personas antes que nosotros. No se nos toma en cuenta para nada, es la verdad. Estamos apenas empezando a hacer algo de unión. Muchos jugadores de Primera División se están uniendo y es satisfactorio saber que no estamos solos, que hay gente arriba que también nos apoya”, detalló el futbolista de 32 años.

“Es increíble que no nos dejen terminar el torneo, cuando en Primera División les faltan más fechas y acá no nos dejan. Eso es lo primero que se nos hace increíble. Al final nos van a pagar porque tenemos un contrato, entonces ¿por qué no dejarnos jugar? Eso era lo primordial, al final todos queremos seguir cobrando, pero también jugando. No queremos cobrar y que nos finiquiten”, añadió el defensor de los Leones Negros.

“Eso es lo principal, pero si te vas más allá de lo que buscan que es desaparecer el Ascenso, es lamentable, porque más que crecer, damos un paso atrás en el futbol mexicano. Es increíble, he platicado con jóvenes que pueden estar en esa Liga, pero prefieren tener el ascenso para crecer deportivamente. Eso es importantísimo, es una cosa que a mí es de lo que más me tiene desconcertado”, aseveró Christian López.

Quieren derecho al ascenso

Los futbolistas de la Liga de Ascenso se mantendrán en pie de lucha con la ilusión de ganar una batalla en la que pelean por el derecho más elemental: poder pelear en la cancha por llegar al máximo circuito. La desaparición del descenso, a juicio de los jugadores, obedece claramente a intereses de unos cuantos.

“Nosotros queremos que haya ascenso, que llamen a la Liga como la llamen, pero que haya ascenso. Es necesario para el crecimiento de los jóvenes, el ascenso es lo que buscamos todos, que nos dejen pelear deportivamente a todos los equipos. Hablan de una certificación, que nadie sabe en qué se basan. En 2017 el equipo estaba certificado y ahora no, con qué razón, no hay razón de ser. Aquí en el club tenemos todo para estar en Primera División”, detalló Christian López.

“Nosotros como jugadores peleamos porque se mantenga el ascenso, que se respeten nuestros derechos como jugadores. Al final es lo que estamos buscando, que no se nos trate como cualquier cosa, que nos tomen en cuenta, los jugadores somos el plato principal de todo. Queremos seguir teniendo ascenso, por el mismo camino estamos todos”, sentenció el jugador de los Leones Negros.