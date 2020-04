Woods y Manning vs Mickelson y Brady en juego benéfico de golf

Tiger Woods y Phil Mickelson están listos para un enfrentamiento por televisión en un momento en el que los aficionados están ansiosos de un poco de acción en vivo.

Y en esta ocasión, los dos golfistas tendrán compañía.

Turner Sports informó que los quarterbacks Tom Brady y Peyton Manning se unirán a Woods y Mickelson para un duelo de duplas en algún momento de mayo. Lo que faltó en este anuncio son detalles de cuándo y dónde se disputará el duelo.

Los organizadores del torneo se limitaron a informar que trabajarán con el gobierno y funcionarios de salud para contar con las medidas adecuadas de salud y de seguridad.

Turner dijo que todas las donaciones y el dinero recaudados en “The Match: Championship for Charity” se destinarán a las iniciativas de ayuda durante la pandemia de COVID-19.

El evento será televisado en TNT, y el contenido digital y de redes sociales, antes y durante el certamen, estarán disponibles a través de The Bleacher Report y House of Highlights.

“Es un hecho”, publicó Mickelson en Twitter en respuesta a Bleacher Report.

Agregó que será pareja de Brady: “Después de sentir el pesar de la derrota la primera vez, parece que @TigerWoods traerá a un ganador al duelo (#PeytonManning). Yo traeré al mejor de todos los tiempos @TomBrady – ¿Listo para lanzar bombas?”

After feeling the sting of defeat the first time around, Looks like @TigerWoods is bringing a ringer to The Match (#PeytonManning).

I’m bringing a 🐐 @TomBrady – Ready to hit 💣’s? https://t.co/ilaqS05QQs

— Phil Mickelson (@PhilMickelson) April 22, 2020