Ramón Morales lamenta partida de Tomás Balcázar: “Me ayudó a crecer”

View this post on Instagram

Hoy se nos adelanto un gran hombre Que tuve el honor de conocer y que me ayudó a crecer en la vida, con sus consejos y con las charlas interminables de la vida y de fútbol, con su andar de amor y alegría que daba a toda persona a su alrededor, siempre con un espíritu de lucha y con el amor a los colores bien puesto, don tomy siempre estará en mi corazón, doña lucha, tana y a toda la familia gracias por permitirme estar en su vida. Mi más sentido pésame y les digo de todo corazón que su dolor es mi dolor